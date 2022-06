Kevin Durant a réclamé son départ des Brooklyn Nets !

Quelle énorme bombe ! Après la décision de Kyrie Irving d'activer son option pour la saison prochaine, le calme semblait revenu chez les Brooklyn Nets. Moment choisi par Kevin Durant pour mettre l'intégralité de la NBA en ébullition !

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, l'ailier a officiellement demandé son départ de la franchise cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2026 (200 millions de dollars), l'Américain a ainsi réclamé son trade à ses dirigeants.

Kevin Durant has requested a trade out of Brooklyn, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

De son côté, l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski précise que les deux parties vont collaborer ensemble pour trouver un deal intéressant. Sans surprise, KD a d'ores et déjà réalisé une liste concernant ses destinations préférées. On y retrouve les Phoenix Suns et le Miami Heat.

La piste menant à la formation de l'Arizona risque de prendre du poids dans l'hypothèse d'un "sign-and-trade" avec Deandre Ayton. Bien évidemment, malgré cet accord entre les deux camps, les Nets vont surtout chercher à obtenir la meilleure contrepartie possible.

Et on peut penser qu'il faudra un package quasiment historique pour valider cette opération. Avec le départ désormais attendu de Kevin Durant, Brooklyn se montre à l'écoute de toutes les offres pour tous ses joueurs. Irving pourrait donc également bouger... L'intersaison s'annonce folle !

Quelle équipe peut faire la meilleure offre pour Kevin Durant ?