Quelle équipe peut faire la meilleure offre pour Kevin Durant ?

C’est une fois la saison terminée que la NBA entre paradoxalement dans sa période la plus agitée et la plus dingue de l’année, à savoir la Free Agency. La planète basket s’agite déjà et vibre au rythme des rumeurs. Notamment celle autour des Brooklyn Nets. Kyrie Irving devrait quitter la franchise new-yorkaise. Et son départ pourrait éventuellement en entraîner un autre, encore plus fou, celui de Kevin Durant.

Ça reste très hypothétique et fortement improbable. Mais cette ligue part de plus en plus en vrille année après année et même les scénarios les plus loufoques tendant désormais à devenir réalité. Même les sérieux Adrian Wojnarowski et Zach Lowe ont évoqué la possibilité d’un transfert de KD.

Les franchises se préparent à un trade de Kevin Durant

Par contre, soyons clairs : si jamais le joueur venait à demander à partir, les Nets seront en position de demander un package absolument inédit. Il se peut que les propositions listées par nos soins par la suite vous semblent massives. Rappelons donc qu’il s’agit de l’un des deux meilleurs joueurs du monde sous contrat jusqu’en 2026. Un favori pour le MVP de cette trempe n’est habituellement quasiment jamais échangé.

Pour Brian Scalabrine, les Boston Celtics peuvent formuler la meilleure offre. Nous n’en sommes pas si sûrs. Nous avons donc imaginé huit offres potentielles qui nous paraissent à peu près réalistes. Elles ne sont pas triées dans un ordre particulier. Let’s go.

Un nouveau duo de choc aux Boston Celtics

Boston reçoit : Kevin Durant, Seth Curry

Brooklyn reçoit : Jaylen Brown, Daniel Theis, Derrick White, premier tour de draft 2023 et 2025, droit de swap 2024 et 2026

Malgré sa campagne de playoffs héroïque, Jayson Tatum s’est un peu troué lors des finales NBA. Son avenir reste brillant. Mais en attendant qu’il atteigne son plein potentiel, si les Celtics l’entouraient avec un joueur – a priori – encore plus fort ? Aucune défense ne veut se coltiner Kevin Durant (sauf peut-être Boston). Encore moins avec Tatum autour.

Ce serait évidemment dommage de casser le tandem avec Jaylen Brown mais KD est dans une toute autre catégorie. Notamment en matière de playmaking. Au-delà de son scoring, sa capacité à créer donnerait beaucoup plus de volume à l’attaque de Boston.

Pour Brooklyn, l’idée serait de remettre la main sur des choix de draft – tous sacrifiés pour faire venir James Harden – tout en reconstruisant l’équipe autour de Ben Simmons et Brown, deux des trois premiers choix de la draft 2016.

La revanche des Phoenix Suns

Phoenix reçoit : Kevin Durant

Brooklyn reçoit : Deandre Ayton, Dario Saric, Cameron Payne, premier tour de draft 2023 et 2024, droit de swap 2024 et 2026

Ce deal est déjà plus compliqué à mettre en place parce qu’il implique que Deandre Ayton signe d’abord un contrat pour être échangé dans la foulée. Dans cette situation, il serait alors titulaire d’un deal autour des 30 millions la saison. Encore faudrait-il donc que les Nets apprécient particulièrement le profil du pivot des Bahamas puisqu’il est la pièce principale de la contrepartie.

Durant a déjà encensé Devin Booker à plusieurs reprises. Il pourrait former un duo absolument diabolique à ses côtés. Surtout avec Chris Paul pour leur passer la gonfle. Cette équipe ferait quasiment instantanément figure de grande favorite pour le titre.

Kevin Durant rejoint son équipe de cœur

Toronto reçoit : Kevin Durant, Seth Curry

Brooklyn reçoit : Pascal Siakam, OG Anunoby, premier tour de draft 2023 et 2025, droit de swap 2024 et 2026

Saviez-vous que KD a grandi en tant que fan des Raptors ? Il aurait là l’opportunité de jouer pour Toronto avec un supporting cast taillé pour aller loin. Fred VanVleet, Scottie Barnes, Gary Trent Jr, Precious Achiuwa ça peut envoyer.

Le rêve de Damian Lillard

Portland reçoit : Kevin Durant

Brooklyn reçoit : Anfernee Simons, Nassir Little, Eric Bledsoe, premier tour de draft 2025, premier tour de draft 2025 via Milwaukee, droit de swap 2024 et 2025

Un peu comme Phoenix, ce deal implique qu’Anfernee Simons soit échangé via un sign&trade. Sauf si Kevin Durant demande à ne rejoindre que les Blazers, on voit mal comment cet échange peut aboutir. Les assets que Portland peut proposer sont tout de même moins intéressants.

Le Miami Heat pour passer un cap ?

Miami reçoit : Kevin Durant, Jevon Carter

Brooklyn reçoit : Bam Adebayo, Duncan Robinson, Tyler Herro, premier tour de draft 2023 et 2027

L’offre peut paraître plus élevée que celle d’autres franchises mais quelque part, c’est le but. C’est de la surenchère. Perdre Bam Adebayo est évidemment triste pour le Heat mais Kevin Durant est le joueur qui en vaut la chandelle. Miami ferait de suite figure d’épouvantail à l’Est. Les Nets auraient eux de quoi repartir de l’avant avec Adebayo, Simmons et Tyler Herro.

La renaissance des San Antonio Spurs

San Antonio reçoit : Kevin Durant

Brooklyn reçoit : Dejounte Murray, Josh Richardson, premier tour de draft 2023 et 2025, premier tour de draft 2025 via Chicago, premier tour de draft 2028 via Brooklyn, droit de swap 2024 et 2026

Une offre centrée essentiellement sur des picks. Tout dépend de la direction que les Nets veulent prendre si jamais ils venaient à céder à une hypothétique requête de Durant. Si la franchise préfère rebâtir de zéro, les Spurs sont ceux qui peuvent proposer un paquet de choix de draft.

Il faudrait que San Antonio signe au moins deux ou trois joueurs confirmés pour épauler KD dans la foulée. Parce que sa seule présence ne suffira pas à ramener la franchise texane vers les sommets.

Et si les New Orleans Pelicans avaient la meilleure offre ?

New Orleans reçoit : Kevin Durant, Jevon Carter

Brooklyn reçoit : Brandon Ingram, Jaxson Hayes, Devonte Graham, trois premiers tours de draft au choix

Kevin Durant n’a sans doute pas envie d’aller jouer aux Pelicans mais imaginer le avec Zion Williamson, CJ McCollum, Herb Jones… c’est prometteur ! Surtout que New Orleans peut offrir un All-Star de la même promotion que Simmons (Ingram a été drafté en deuxième juste derrière l’Australien en 2016) mais aussi trois choix de draft parmi sa nombreuse collection de picks.

Pour casser internet, un retour aux Golden State Warriors

Golden State reçoit : Kevin Durant, Jevon Carter

Brooklyn reçoit : Andrew Wiggins, James Wiseman, Jonathan Kuminga, premier tour de draft 2026, droit de swap 2025

Le pire, c’est que ce n’est pas la proposition la plus moche du lot. Peut-être même la plus intéressante en termes de jeunes talents. Bon, pas sûr que ce soit vraiment dans l’esprit de Kevin Durant de rejouer avec Stephen Curry et les Warriors…