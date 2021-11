Ben Simmons refait un pas vers les Sixers, mais pour combien de temps ?

Des petites nouvelles de Ben Simmons, ça faisait longtemps (non). La situation de l’ailier All-Star présente la particularité d’évoluer un petit peu dans un sens ou dans l’autre chaque jour tout en restant paradoxalement au point mort. Il ne veut toujours pas jouer pour les Philadelphia Sixers. Il ne se sent pas prêt, du moins c’est ce qu’il avance, et il attendrait encore son transfert vers une autre destination.

Sauf que ses dirigeants le soupçonnent de bluffer. C’est du moins ce qu’ils laissent penser dans la presse. Ils ont demandé des détails concernant les entretiens que Simmons prétend avoir eu avec des médecins concernant sa santé mentale – et son blocage psychologique qui l’empêcherait de reprendre la compétition. Le joueur n’a pas réussi à fournir des informations basiques.

Du coup, sa franchise a recommencé à le mettre à l’amende pour les matches manqués, mais aussi les séances vidéo et de musculation séchées par Ben Simmons. Coïncidence ou non, il a fini par accepter d’être suivi par les médecins des Sixers. Est-ce que ce pas en avant suffira à apaiser les tensions ? Difficile à dire au final. Le temps passe et rien n’indique qu’il va revenir sur les terrains de si tôt.

