Boston et Philadelphie discutent pour Ben Simmons, Jaylen Brown dans la balance ?

Boston et Philadelphie discutent bien d'un trade de Ben Simmons. Seule exigence du côté de Philadelphie : que Jaylen Brown soit inclus dans le trade...

Tiens, voilà que l'on reparle d'un trade de Ben Simmons. Jusqu'ici, on était plutôt sur des nouvelles quotidiennes concernant le refus de l'Australien de collaborer avec le staff des Sixers concernant sa santé mentale, nettement moins sur la perspective de le voir jouer au basket ailleurs. Selon The Athletic, les Boston Celtics et leurs homologues de Philadelphie sont en discussion depuis quelques jours concernant un deal.

Prudence, il n'y a absolument rien de fait et il n'est pas sûr que cela débouche sur quoi que ce soit. Selon Shams Charania, Daryl Morey n'envisagera pas la moindre transaction si celle-ci n'inclut pas Jaylen Brown. Même s'il y a eu des remous en interne à Boston ces derniers jours, avec Marcus Smart qui a publiquement critiqué l'individualisme de Brown et de Jayson Tatum, on imagine mal Brad Stevens, le boss de la franchise, lâcher l'une de ses deux jeunes stars.

Pourtant, en théorie, les Celtics auraient davantage besoin d'un joueur avec le profil de Simmons - du moins sous son meilleur jour - que d'un deuxième scoreur comme Jaylen Brown, aussi fort soit-il. Ce dernier tourne à 25.6 points et est déjà sur les bases les plus élevées de sa carrière après être devenu All-Star la saison dernière.

Ben Simmons mis à l'amende par les Sixers, la hache de guerre est déterrée

Pour l'heure, et malgré le départ un peu poussif des C's, on va considérer que tout cela n'est que de la conversation traditionnelle entre des GM, où l'un (Brad Stevens) tente juste de voir si l'autre (Daryl Morey) n'aurait pas subitement eu envie de revoir ses prétentions à la baisse.

Pour l'heure, Philadelphie survit bien à l'épisode Ben Simmons, puisque les Sixers sont en tête de la Conférence Est avec 8 victoires et 2 défaites. Boston pointe au 11e rang avec 4 victoires pour 6 défaites.