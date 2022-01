Ben Simmons rencontre les Sixers, le point sur la situation

Accompagné de son agent Rich Paul, Ben Simmons s’est entretenu avec Daryl Morey et Elton Brand, les deux dirigeants des Philadelphia Sixers.

Un mois avant la deadline des transferts NBA. Un mois pour débloquer la situation de Ben Simmons. Ou pas. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2025. Autrement dit, la franchise de Pennsylvanie a le temps. C’est le message envoyé par Daryl Morey et Elton Brand après un repas amical et professionnel en compagnie du joueur et de son agent, Rich Paul.

Selon ESPN, les quatre hommes se sont donc entretenus dans un restaurant pour faire le point sur la situation de l’ailier des Philadelphia Sixers. Autant vous le dire tout de suite, il n’y a rien de nouveau. C’est la seule information : rien n’a changé.

L’Australien refuse toujours de jouer pour la franchise de Pennsylvanie, sous prétexte qu’il n’est mentalement pas apte à reprendre la compétition. Les Sixers espéraient qu’il revienne sur les terrains à un moment, soit pour aider l’équipe à aller au bout de ses ambitions, soit pour au moins refaire grimper sa valeur avant de l’échanger.

Du coup, la position de l’organisation n’a pas bougé non plus. Morey et Brand ne le transféreront pas à moins d’obtenir une autre star en contrepartie. L’idée, c’est de faire un trade qui puisse permettre à la franchise de jouer le titre. Mais ça paraît tout simplement impossible. Ben Simmons est un excellent joueur mais son profil est assez atypique.

Sa manière de gérer cette épreuve, ses défaillances en attaque en playoffs et sa longue période sans jouer ne vont certainement pas encourager les équipes à se séparer d’un All-Star pour mettre le grappin dessus. En fait, ce meeting, il laisse surtout penser que rien ne sera régler cette saison. La situation risque donc d’être prolongée au moins jusqu’à la prochaine draft.

