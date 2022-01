La rumeur peut paraître un peu loufoque et prématurée, mais la source est assez fiable.

Tout le monde sait que les Philadelphie Sixers ne lâcheront pas Ben Simmons contre un package qui ne les satisfait pas. Petit souci, les offres alléchantes ne se bousculent pas au portillon. Du coup, si toutefois Daryl Morey a vraiment envie de trader l'Australien avant la deadline, et si son objectif de la prochaine saison est d'attirer James Harden dans ses filets comme la rumeur le dit, pourquoi ne pas ajouter un petit quelque chose pour inciter les courtisans ?

Selon Brian Windhorst et Marc J. Spears, il pourrait même s'agir d'un gros quelque chose. Les deux journalistes d'ESPN avancent que les Sixers cherchent à inclure Tobias Harris dans le deal dont ils discutent actuellement avec les Atlanta Hawks. Harris, sous contrat jusqu'en 2024 avec un salaire élevé (37 millions la saison prochaine, 39 milliosn la suivante). Pour le coup, Atlanta ne serait pas particulièrement intéressé à l'idée d'ajouter un salaire aussi important à leur effectif et seul Simmons les intéresse réellement.

En revanche, d'autres équipes vont comprendre le but de la manoeuvre et pourraient bien être séduites par le combo Simmons-Harris. S'ils veulent réellement recruter James Harden pendant la free agency, les Sixers vont devoir faire de la place dans leur grille salariale pour l'accueillir. Cela ressemblerait bien à Morey de chercher à anticiper à ce point alors que l'on atteint à peine la mi-saison et que Philadelphie reste sur 6 victoires consécutives.

Cette saison, Tobias Harris tourne à 18.4 points et 7.5 rebonds à 45.5% d'adresse.