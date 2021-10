Ben Simmons et les Sixers, une affaire en bonne voie ?

Le calme… après la tempête. Ben Simmons est allé au bras de fer avec les Philadelphia Sixers pour obtenir son départ et il a perdu. Du moins pour l’instant. Alors l’Australien est revenu à l’entraînement. Et pour la première fois depuis des semaines, voire des mois, les signaux sont positifs en Pennsylvanie. En effet, Daryl Morey, qui avait menacé de mettre le joueur au placard pendant quatre ans s’il le fallait, a donné des précisions rassurantes sur les relations entre l’ailier All-Star et ses dirigeants.

« Il a parlé avec ses coéquipiers et les choses avancent dans le bon sens », assure le Président des Sixers.

Le simple fait que la communication soit rétablie est déjà une petite victoire. Les camarades de Ben Simmons lui ont affiché son soutien après qu’il ait confié à toute l’équipe qu’il ne sentait pas prêt à jouer mentalement. Les Sixers ont arrêté de le sanctionner pour ses absences et ils travaillent avec lui, en prenant très au sérieux la période délicate qu’a pu traverser le bonhomme. Si tout va bien, il finira peut-être par rejouer d’ici quelques semaines… en attendant d’être envoyé ailleurs.

Joel Embiid calme aussi le jeu avec Ben Simmons