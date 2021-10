Joel Embiid calme aussi le jeu avec Ben Simmons

L'intervention de Ben Simmons a eu des effets positifs. Vendredi, le talent des Philadelphia Sixers a pris la parole devant le groupe pour expliquer sa situation. Pas "prêt" mentalement à jouer, l'Australien a été visiblement entendu par ses coéquipiers et Joel Embiid.

Devant les médias, Tobias Harris a ainsi réalisé une sortie particulièrement forte pour le soutenir. Et le Camerounais a également calmé le jeu. Après des propos plutôt musclés contre son partenaire, l'intérieur a diffusé un message pour apaiser la situation.

Tout d'abord face aux fans des Sixers, puis ensuite face à la presse.

"C'est bon de vous retrouver ! Au nom de mes coéquipiers, de l'organisation et au mien, je veux juste vous remercier de votre soutien ces dernières années. Il y a eu de nombreuses choses ces derniers mois et j'espère que vous allez continuer de nous soutenir et également notre coéquipier Ben, car il reste notre frère", a ainsi lancé Embiid au public.

"C'était bien, enfin, de pouvoir l'entendre pour la première fois. Je pense qu'il s'agissait d'une bonne chose pour le groupe. Si c'est sur la bonne voie ? Oui. Il s'agit d'une première étape. Un début", a apprécié le pivot par la suite.