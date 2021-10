Ben Simmons, le soutien particulièrement fort de Tobias Harris

Ben Simmons a (enfin) livré ses explications. Comme nous vous l'indiquions vendredi, le joueur des Philadelphia Sixers a pris la parole devant le groupe pour se justifier. Ainsi, l'Australien a demandé du temps avant de retrouver les parquets en confiant qu'il n'était pas "prêt" mentalement.

Avec cette discussion avec ses partenaires, le natif de Melbourne tente d'apaiser la situation. Il va rencontrer des professionnels pour l'aider à revenir sur le terrain. En attendant, son initiative a été appréciée en interne.

Ainsi, Tobias Harris a tenu à le soutenir.

"Je pense que c'est évidemment un bon début. Mais comme je l'ai dit, en ce moment, nous devons respecter sa vie privée, son espace, et nous devons être là pour lui, avec ce qu'il traverse et ce processus.

Il est facile de regarder quelque chose à la surface et de faire des suppositions sur beaucoup de choses, en particulier sur les athlètes - en général nous sommes décrits comme des surhommes, et nous ne sommes pas vraiment censés avoir des sentiments ou vivre quelque chose.

Je pense donc que nous devons comprendre qu'il est d'abord un être humain, et que s'il traverse parfois des épreuves, nous devons le respecter et le vivre en tant qu'équipe, organisation, fans, tout le long.

Parce que lorsqu'il fait le spectacle et nous aide à remporter des victoires, tout le monde l'acclame et le félicite. (...) Donc, en ce moment, il a besoin de plus de soutien. Je pense simplement que nous devons être là pour lui en tant qu'équipe, et j'ai transmis ce message au groupe.

Et j'espère que ce message est fort et clair pour les fans et tout le monde autour de l'organisation, et honnêtement, vous aussi", a lancé Tobias Harris.