Ben Simmons a discuté avec les Sixers, il n’est pas « prêt mentalement » à jouer

A chaque jour suffit sa peine. Ou sa nouvelle dans le dossier Ben Simmons... Le meneur des Philadelphie Sixers, suspendu pour le premier match de la saison par son équipe parce qu'il n'en a pas mis une à l'entraînement, ne rejouera pas tout de suite. Selon Shams Charania, l'Australien s'est entretenu vendredi avec Doc Rivers, Joel Embiid, mais aussi le reste de ses camarades.

Il aurait reconnu que "tout le monde devait prendre sa part de responsabilité, lui le premier", mais qu'il n'était pas encore "prêt mentalement à jouer". Simmons a besoin de temps de son propre aveu et va devoir prouver qu'il est suffisamment motivé pour fouler le parquet. Ce qui n'est pas garanti, bien évidemment.

Sur le plan physique, en revanche, pas de contre-indication. Le All-Star s'est présenté au shootaround dans la matinée et a visiblement montré de bonnes dispositions. Son souhait est de jouer durant ce début de saison, mais il continue d'expliquer que sa santé mentale ne lui permet pas encore d'être aligné.

Encore du blabla pour pas grand chose. Ben Simmons ne veut pas trop écorner son image et semble faire un geste d'ouverture pour apaiser un peu la situation. Daryl Morey, le General Manager, a sorti les muscles en cette fin de semaine, en affirmant que cette histoire pourrait encore parfaitement rester sclérosée pendant quatre ans, à la date d'expiration du contrat de l'intéressé.

En attendant, c'est à nouveau sans Simmons que les Sixers affrontent les Brooklyn Nets la nuit prochaine. Tyrese Maxey, excellent lors de sa titularisation au premier match, sera probablement de nouveau dans le cinq.

