Ben Simmons, la contre-proposition XXL des Sixers aux Raptors !

Les Philadelphia Sixers et les Toronto Raptors sont en discussions pour un trade de Ben Simmons, mais un accord reste encore complexe.

Il ne s'agit pas d'un secret, les Philadelphia Sixers sont désormais ouverts à un trade de Ben Simmons. Pour le moment, les discussions ont débuté avec plusieurs franchises afin de mieux évaluer la valeur de l'Australien.

On le sait, les Sixers veulent un gros package pour céder le joueur de 25 ans, avec la volonté de récupérer au moins un joueur digne du statut d'All-Star. Et selon les informations du journaliste Matt Moore de The Action Network, les échanges sont sérieux avec les Toronto Raptors sur ce dossier.

Actuellement, la franchise canadienne se trouve même la mieux placée pour un éventuel deal. Pour autant, un accord reste compliqué à trouver. En effet, Philadelphie se montrerait particulièrement gourmand en réclamant : Kyle Lowry, Fred VanVleet, OG Anunoby et le #4 pick de la Draft à venir.

Sans surprise, Toronto a refusé une telle contre-proposition. Car malgré la bonne cote de popularité de Ben Simmons en NBA, le temps joue contre les Sixers. Et les Raptors n'ont donc aucun intérêt à se précipiter en acceptant une contre-partie aussi importante.

Dans le même temps, les Sixers ont aussi l'intention de jouer la carte de la patience. Autant dire que ce feuilleton semble bien parti pour durer.

Ben Simmons et les Philadelphia Sixers, communication quasi rompue ?