Ben Simmons et les Philadelphia Sixers, communication quasi rompue ?

Le drama autour de Ben Simmons et des Philadelphia Sixers est une des séries les plus haletantes de ces derniers mois. Il faut dire que les scénaristes ne lésinent pas sur les rebondissements.

Après des playoffs particulièrement ratés, Doc Rivers avait en grande partie rejeté la faute sur le joueur. Puis dans un twist dont seules les meilleures productions sont capables, il avait changé de ton. Le head coach des Philadelphia Sixers assuraient alors que le problème était identifié. Et surtout qu’il avait un plan pour y remédier.

Certes les rumeurs fusaient. Certes, Daryl Morey n’est pas du genre à refuser un bon trade. Mais l’équipe disait vouloir le garder. Et on pensait au moins que les deux parties allaient bosser de concert, sans écarter la possibilité d’un éventuel trade. Mais non…

Les Sixers discutent d’un trade de Ben Simmons, plusieurs équipes sur le coup !

Ben Simmons n’a l’air finalement pas très réceptif à l’idée de collaborer pendant l’intersaison à sa franchise. C’est ce que relate, dans le podcast « The Gastroenteritis Blues », Jake Fischer qui lui a consacré un papier sur Bleacher Report :

« Je ne vais pas l’écrire dans mon papier, mais je vais vous le dire, les gars, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils n’ont pas été capables de juste réussir à entrer en contact avec Ben depuis que la saison est finie. Il y avait l’intention de mettre en place un programme d’entraînement - comme dans toute l’intersaison. Et ça a toujours été ainsi, les Sixers n'ont jamais vraiment réussi à se mettre d’accord avec lui sur un plan de développement et ça a toujours été plus ou moins le cas. (…)

Il ne semble tout simplement pas qu’il y ait eu la volonté de se mettre sur la même page pour mettre cela en place, et ça n’a pas fonctionné cet été non plus. Je pense que ce n’est pas un signe encourageant quant à la possibilité de le voir à Philadelphia dans le futur. »