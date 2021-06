Doc Rivers change de ton et veut faire bosser Ben Simmons

Il est très possible que Doc Rivers se soit un peu fait tirer les oreilles par le front office des Sixers. En 24 heures, le coach de Philadelphie est passé d'un ton à un autre concernant Ben Simmons, le bouc émissaire de l'élimination de l'équipe par Atlanta en demi-finale de Conférence.

Dimanche, à la question de savoir si Simmons pouvait être le meneur d'une équipe qui gagne, Rivers avait répondu qu'il n'en connaissait pas la réponse. Ce que tout le monde a rapidement interprété come un désaveu et la probabilité que l'Australien soit tradé durant l'intersaison. Lundi, Doc Rivers a été un peu moins énigmatique.

"Sans entrer dans le détail, je pense que l'on sait quel travail il faut faire avec lui et la manière dont il faut le faire. Un joueur peut travailler autant qu'il veut, si ce n'est pas fait de la bonne façon, il ne progressera pas. Je suis là depuis un an et je pense avoir identifié ce qui n'allait pas et comment y remédier. Maintenant, on doit faire ce travail. Ce ne sera pas un boulot facile, mais c'est clairement quelque chose dont Ben est capable", a-t-il expliqué sur ESPN.

Rivers parlait évidemment de l'incapacité ou de l'absence de volonté de Ben Simmons de shooter. Ce message un peu plus conciliant a très bien pu lui être dicté par sa hiérarchie pour que la valeur de Simmons sur le marché ne dégringole pas davantage. Ou peut-être Doc pense-t-il avoir été trop abrupt et avoir parlé sous le coup de la déception.

Tout ça n'empêchera vraisemblablement pas Ben Simmons d'apparaître dans des rumeurs de trades pendant l'intersaison. L'Australien n'est plus du tout sûr de participer aux Jeux Olympiques avec son pays et prévoirait de passer un été studieux pour remédier autant que possible aux problèmes qui ont fait de lui une cible ces derniers jours.

