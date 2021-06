Shaquille O’Neal aurait « cogné » Ben Simmons s’il jouait aux Sixers

C'est à se demander si Shaquille O'Neal n'avait pas misé de l'argent sur la victoire des Philadelphia Sixers dimanche soir. En tout cas, l'ancien champion NBA digérait mal la défaite de la franchise de Pennsylvanie. Il semblait notamment en colère envers Ben Simmons. Alors que la discussion portait sur l'Australien et ses prestations, le consultant a commencé à s'agacer avant de balancer cette punchline plus agressive que le joueur des Sixers sur le terrain.

"Si j'étais dans le vestiaire avec lui, je lui aurais cassé la gueule."

Shaquille O'Neal a l'habitude de balancer certaines absurdités à l'antenne. Sur TNT, ça fait même partie du jeu avec Charles Barkley. Sauf que là, il avait l'air vraiment sérieux. Presque déterminé. Le plus fou, c'est que Kenny Smith en rajoute une couche avec son "je sais que tu le ferai." Lui aussi de manière très sérieux. On ne veut pas savoir ce qui se passait dans le vestiaire des Los Angeles Lakers après certaine défaite. En fait si, on veut absolument savoir. Il ne veut pas sortir un livre le Shaq ?

