Comment Doc Rivers rejette la faute sur Ben Simmons après le Game 7

On ne sait pas comment il fait mais Doc Rivers arrive constamment à passer entre les goutes quand son équipe est dans la tourmente. Peut-être est-ce parce qu’il est vraiment apprécié par les médias qui, du coup, l’épargnent en se laissant avoir par son côté charmeur. Toujours est-il qu’aujourd’hui, quelques heures après l’élimination des Philadelphia Sixers contre les Atlanta Hawks (défaite 96-103 dans le Game 7), un torrent de critiques s’abat sur Ben Simmons.

Le coach est lui aussi pointé du doigt mais sans être considéré comme le principal bouc-émissaire… alors que c’est pourtant traditionnellement l’inverse – et souvent à tort – dans le monde du sport professionnel. Le pire, c’est que Rivers a même donné du grain à moudre aux détracteurs de son propre joueur en l’enfonçant subtilement lors de son interview d’après match.

« Il galère sur la ligne des lancers-francs et c’est devenu un poids dans cette série, sans aucun doute. Je crois toujours en lui mais on a du boulot. On va devoir aller à la salle et travailler dur. »

"I don't know the answer to that question right now."

Doc Rivers on if Ben Simmons can be the point guard on a championship team pic.twitter.com/JPR3xAQj9B

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 21, 2021