Ben Simmons n'a toujours pas joué cette saison. Et pour l'instant, sa situation n'évolue absolument pas aux Philadelphia Sixers. Après sa grève pour réclamer son départ l'été dernier, l'Australien a bien réintégré l'effectif. Mais il a évoqué des problèmes liés à la santé mentale et reste indisponible.

En attendant, les 76ers subissent cette situation. Malgré ses déboires lors des derniers Playoffs, Simmons reste un joueur de qualité. Avec un gros salaire, estimé à 33 millions de dollars. Autant dire qu'avec l'objectif de remporter un titre, Philadelphia ne peut pas rester dans ce cas de figure.

Et justement, d'après les informations du journaliste de The Athletic John Hollinger, les Sixers veulent arrêter les frais avec ce feuilleton. En l'état, un retour de Simmons ne semble pas imminent et un échange s'impose donc comme la meilleure solution.

Avec la volonté de ne pas gâcher une saison dans les meilleures années de Joel Embiid, le GM Daryl Morey devrait passer à l'action avant la deadline des trades. Quitte à revoir ses prétentions à la baisse ? Il s'agit d'une possibilité.

En tout cas, il est clair que Philadelphie ne peut pas se permettre d'attendre l'été prochain. Il serait risqué de "perdre" une année avec Embiid car Ben Simmons refuse de jouer. Un dossier très important à l'approche du 10 février...

Doc Rivers a arrêté de se mêler du cas Ben Simmons