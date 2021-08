Pourquoi le transfert de Ben Simmons aux Timberwolves se complique

Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et Ben Simmons. Sur le papier, ça en jette. C’est un peu le rêve des Minnesota Timberwolves, qui figurent parmi les équipes intéressés par l’Australien. Sauf que les assets de la franchise ne suffisent pas à convaincre les Philadelphia Sixers de sacrifier leur ailier All-Star.

« Minnesota est l’une des équipes qui s’intéressent régulièrement à Simmons mais les Wolves auraient besoin d’une troisième ou quatrième formation pour faire le deal », explique Adrian Wojnarowski.

L’insider précise que les Sixers voudront aussi des joueurs capables de s’inscrire dans le projet au côté de Joel Embiid si jamais ils venaient à échanger Ben Simmons. Les Timberwolves ont essentiellement des jeunes. D’où l’intérêt d’inclure une troisième franchise dans le deal. Mais qui dit plus d’impliqués dit aussi plus de difficultés à satisfaire tout le monde et donc à conclure un transfert.

