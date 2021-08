Les deux jeunes prometteurs proposés par les Spurs contre Ben Simmons

Ben Simmons sera probablement encore un joueur des Philadelphia Sixers lors de la reprise des entraînements. Mais l’avenir de l’Australien reste flou et il se pourrait qu’il quitte la Pennsylvanie dans les semaines ou mois à venir. Parmi les équipes intéressées, les San Antonio Spurs. Les dirigeants texans auraient notamment offert de leurs joueurs les plus prometteurs pour s’attacher les services de l’ancien premier choix de la draft.

Il s’agirait donc de Dejounte Murray et Lonnie Walker IV. Eux seuls ne suffisent peut-être pas à constituer un package mais ils seraient donc les éléments centraux de la proposition des éperons. Le premier va bientôt fêter ses 25 ans et il sort de sa meilleure saison en carrière (16-7-5 de moyenne). Le second, 22 printemps, pointait à 11 unités. Il affiche notamment un très joli 37% derrière l’arc depuis son arrivée dans la ligue en 2018.

Deux joueurs intéressants, certes. Mais probablement pas assez pour convaincre les Sixers de céder un All-Star comme Ben Simmons. Daryl Morey aurait sans doute demandé Keldon Johnson et des picks en plus. Et ça, il est fort possible que ça ne tente pas les Spurs. Cette piste paraît donc particulièrement difficile à suivre.

Ben Simmons, un trade de moins en moins évident ?