Ben Simmons, un trade de moins en moins évident ?

Le courant passe de moins en moins bien entre les Philadelphia Sixers et Ben Simmons. La franchise de Pennsylvanie songeait évidemment à s’en séparer cet été et le joueur australien aurait même arrêté de répondre aux appels de ses dirigeants et de son camarade Joel Embiid. Un nouveau départ lui ferait probablement du bien.

Mais les 76rs ne le transféreront que dans le cas où ils pourraient mettre la main sur une autre superstar. Comme Damian Lillard – la priorité de l’organisation – par exemple. Voire Bradley Beal. Deux joueurs qui ne sont actuellement pas disponibles.

Selon le Bleacher Report, les équipes de la ligue s’attendant donc à ce que Ben Simmons soit toujours à Philadelphia au moment de la reprise des entraînements. Cela semble logique. Même si ses lacunes sont scrutées et commentées chaque saison, et encore plus en playoffs, le premier choix de la draft 2016 reste un excellent joueur de basket. Les Sixers ne peuvent pas se permettre de le brader.

En revanche, il va y avoir du boulot pour que les deux parties se refassent confiance et avancent ensemble dans la même direction… tout en sachant pertinemment que leur divorce paraît inévitable à ce stade.

