Ben Simmons prêt à mettre une énorme pression sur les 76ers ?

Il ne s'agit pas d'un secret, les Philadelphia Sixers ont discuté, avec plusieurs franchises, d'un trade de Ben Simmons. Mais jusqu'à maintenant, le prix, bien trop important, fixé par les dirigeants des 76ers ont empêché le moindre deal.

Pour autant, cette situation a sérieusement dégradé la relation entre les deux parties. Sans surprise, l'Australien n'a pas apprécié l'attitude de la franchise depuis l'élimination en Playoffs. Désigné comme le grand responsable de cet échec, le jeune talent 25 ans a été affecté par ce manque de soutien.

Depuis, le natif de Melbourne a ainsi coupé toutes les communications avec Philadelphie. Et très clairement, il veut partir le plus rapidement possible. Pour forcer la main à ses dirigeants, Simmons pourrait sécher le training camp, d'après le consultant d'ESPN Kendrick Perkins.

Autant le dire tout de suite, la source de cette rumeur n'est pas la plus crédible. Cependant, la tension entre les deux camps est réelle. Et si Ben Simmons souhaite réellement partir, il pourrait utiliser cette tactique pour obtenir un bon de sortie plus abordable.

En tout cas, ce dossier risque de devenir de plus en plus problématique pour Philadelphia. Un feuilleton qui pourrait même "pourrir" le début de la saison des Sixers...

4 trades pour relancer la carrière de Ben Simmons