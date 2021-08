Ben Simmons ne répond plus aux Sixers et rêverait de Golden State

Ben Simmons se verrait bien rejoindre Stephen Curry and co du côté des Golden State Warriors. Entre Philadelphie et lui, c'est silence radio.

Le contact semble totalement rompu entre Ben Simmons et les Philadelphie Sixers. Selon Jason Dumas de Bleacher Report, l'Australien ne répond pas aux appels des responsables de la franchise et laisse son agent Rich Paul discuter avec eux. Autour de la Draft, il semblait acquis que les Sixers traderaient leur meneur pour ne pas laisser la situation s'envenimer. A ce jour, aucune offre suffisamment sérieuse ne s'est matérialisée.

Ben Simmons a toutefois une préférence. Toujours selon Dumas, l'ancien n°1 de Draft est très ouvert à l'idée d'être envoyé aux Golden State Warriors. Il y évoluerait avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, sous les ordres de Steve Kerr et pour une organisation qui a remporté trois bagues dans un passé récent. Le hic, c'est évidemment le package que devra proposer Golden State pour convaincre Philadelphie de négocier. Les deux picks du 1er tour 2021 ont été utilisés pour drafter Jonathan Kuminga et Moses Moody (ces deux joueurs conviennent-ils à Daryl Morey ?) et Andrew Wiggins, pièce obligatoire dans un éventuel deal, est toujours là.

Les demandes des Sixers ont jusque-là été globalement jugées déraisonnables autour de la ligue. Le dossier est dans l'impasse et tant que les relations entre Ben Simmons et le front office sont coupées, difficile de savoir ce qu'il en sera avant les training camps de septembre.

En attendant, Simmons est resté aux Etats-Unis pendant les Jeux Olympiques pour s'entraîner, plutôt que d'accompagner les Boomers à Tokyo. Il n'aurait sans doute pas été de trop pour aider son pays face à Team USA...

