En l'espace de quelques heures, la Free Agency en NBA a connu une agitation absolument incroyable. Des deals XXL pour certains vétérans (coucou Chris Paul), des prolongations énormes, mais aussi des petits deals très intéressants.

Et autant le dire tout de suite, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Surtout après un réveil difficile... Pour faciliter la tâche de nos lecteurs, voici un tableau récapitulatif. Avec bien évidemment quelques liens pour en savoir plus sur les opérations les plus importantes.

La free agency du mercredi 4 août

Enes Kanter est de retour à Boston pour un contrat d'un an.

est de retour à Boston pour un contrat d'un an. Moritz Wagner va rester à Orlando pour deux ans et jouer avec son frère Franz, drafté la semaine dernière par le Magic.

va rester à Orlando pour deux ans et jouer avec son frère Franz, drafté la semaine dernière par le Magic. John Collins paraphe un nouveau contrat avec les Atlanta Hawks : 125 millions sur 5 ans, player option la dernière année.

paraphe un nouveau contrat avec les Atlanta Hawks : 125 millions sur 5 ans, player option la dernière année. Le pivot de 23 ans Tony Bradley s'engage pour une saison avec les Chicago Bulls

s'engage pour une saison avec les Chicago Bulls Kemba Walker va être libéré par Oklahoma City et devenir le nouveau meneur des New York Knicks.

va être libéré par Oklahoma City et devenir le nouveau meneur des New York Knicks. Bryn Forbes est de retour à San Antonio. Champion NBA avec Milwaukee, le shooteur est tombé d'accord avec les Spurs.

est de retour à San Antonio. Champion NBA avec Milwaukee, le shooteur est tombé d'accord avec les Spurs. Hassan Whiteside débarque au Jazz pour une saison. Il sera l'une des doublures de Rudy Gobert.

débarque au Jazz pour une saison. Il sera l'une des doublures de Rudy Gobert. Markieff Morris rejoint le projet du Miami Heat pour une saison.

La free agency du mardi 3 août

DeMar DeRozan est envoyé à Chicago dans un sign and trade. Thaddeus Young , Al-Farouq Aminu et de futurs picks partent à San Antonio.

est envoyé à Chicago dans un sign and trade. , et de futurs picks partent à San Antonio. A 37 ans, Carmelo Anthony profite de la free agency pour enfin évoluer avec LeBron James, aux Los Angeles Lakers.

profite de la free agency pour enfin évoluer avec LeBron James, aux Los Angeles Lakers. Robin Lopez s'est engagé pour une saison à Orlando, où il chapeautera les jeunes Carter Jr et Bamba.

s'est engagé pour une saison à Orlando, où il chapeautera les jeunes Carter Jr et Bamba. Tony Snell va découvrir Portland. L'ailier quitte Atlanta pour signer avec les Blazers.

va découvrir Portland. L'ailier quitte Atlanta pour signer avec les Blazers. Patty Mills quitte les Spurs après 10 saisons là-bas pour rejoindre les Brooklyn Nets.

quitte les Spurs après 10 saisons là-bas pour rejoindre les Brooklyn Nets. Taj Gibson rempile aux New York Knicks pour un an et 2.5 millions de dollars.

rempile aux New York Knicks pour un an et 2.5 millions de dollars. Andre Drummond va devenir le back up de Joel Embiid à Philadelphie pour une saison

va devenir le back up de Joel Embiid à Philadelphie pour une saison Bientôt libéré par Toronto, Rodney Hood s'engage pour un an avec les Milwaukee Bucks.

s'engage pour un an avec les Milwaukee Bucks. James Johnson vient renforcer l'armada des Brooklyn Nets pour une saison au salaire minimum

vient renforcer l'armada des Brooklyn Nets pour une saison au salaire minimum Nemanja Bjelica signe avec les Golden State Warriors pour un an.

signe avec les Golden State Warriors pour un an. Sam Dekker quitte l'Europe pour retrouver la NBA et les Toronto Raptors.

quitte l'Europe pour retrouver la NBA et les Toronto Raptors. Rudy Gay rejoint le Utah Jazz pour deux saisons et 12 millions de dollars avec une player option.

rejoint le Utah Jazz pour deux saisons et 12 millions de dollars avec une player option. Otto Porter Jr est un nouveau joueur des Golden State Warriors. L'ailier s'engage pour le salaire minimum, excellente recrue !

est un nouveau joueur des Golden State Warriors. L'ailier s'engage pour le salaire minimum, excellente recrue ! Gabe Vincent reste au Miami Heat après sa belle saison dernière, celle de l'éclosion, pour un an.

reste au Miami Heat après sa belle saison dernière, celle de l'éclosion, pour un an. Boban Marjanovic va pouvoir rester avec son ami Luka Doncic à Dallas. Un contrat d'un an, sur un montant à déterminer.

Shai Gilgeous-Alexander va toucher le pactole avec OKC en signant une extension max de son contrat rookie : 172 millions de dollars sur 5 ans, qui deviendront 207 millions s'il est élu dans l'une des All-NBA Teams !

va toucher le pactole avec OKC en signant une extension max de son contrat rookie : 172 millions de dollars sur 5 ans, qui deviendront 207 millions s'il est élu dans l'une des All-NBA Teams ! Richaun Holmes signe un nouveau contrat de 4 ans et 55 millions de dollars avec les Sacramento Kings

signe un nouveau contrat de 4 ans et 55 millions de dollars avec les Sacramento Kings DeWayne Dedmon reste à Miami pour une saison supplémentaire

reste à Miami pour une saison supplémentaire Kent Bazemore signe un an, sans doute au minimum, avec les Los Angeles Lakers.

signe un an, sans doute au minimum, avec les Los Angeles Lakers. Lonzo Ball prend la direction des Chicago Bulls via un sign-and-trade. 85 millions de dollars sur 4 ans. Tomas Satoransky , Garrett Temple (15 millions sur 3 ans) et un choix au second tour de la Draft vont aux New Orleans Pelicans dans cette même free agency.

prend la direction des Chicago Bulls via un sign-and-trade. 85 millions de dollars sur 4 ans. , (15 millions sur 3 ans) et un choix au second tour de la Draft vont aux New Orleans Pelicans dans cette même free agency. Mike Conley a prolongé pour 72,5 millions de dollars sur 3 ans au Utah Jazz.

a prolongé pour 72,5 millions de dollars sur 3 ans au Utah Jazz. Jimmy Butler a trouvé un accord avec le Miami Heat pour une prolongation max à 184 millions de dollars sur 4 ans.

Jarrett Allen a prolongé pour 100 millions de dollars sur 5 ans aux Cleveland Cavaliers.

a prolongé pour 100 millions de dollars sur 5 ans aux Cleveland Cavaliers. Tim Hardaway Jr reste aux Dallas Mavericks pour 74 millions de dollars sur 4 ans.

reste aux Dallas Mavericks pour 74 millions de dollars sur 4 ans. Will Barton et JaMychal Green continuent aux Denver Nuggets dans cette free agency : 32 et 17 millions de dollars sur 2 ans.

et continuent aux Denver Nuggets dans cette free agency : 32 et 17 millions de dollars sur 2 ans. Kelly Olynyk rejoint les Detroit Pistons pour 37 millions de dollars sur 3 ans.

rejoint les Detroit Pistons pour 37 millions de dollars sur 3 ans. Kyle Lowry débarque au Miami Heat via un sign-and-trade : 90 millions de dollars sur 3 ans.

Nerlens Noel et Alec Burks restent aux New York Knicks : 32 et 30 millions de dollars sur 3 ans.

et restent aux New York Knicks : 32 et 30 millions de dollars sur 3 ans. Cody Zeller s'engage avec les Portland Trail Blazers sur 1 an.

s'engage avec les Portland Trail Blazers sur 1 an. Cameron Payne poursuit aux Phoenix Suns pour 19 millions de dollars sur 3 ans.

poursuit aux Phoenix Suns pour 19 millions de dollars sur 3 ans. T.J. McConnell reste aux Indiana Pacers pour 35,2 millions de dollars sur 4 ans.

reste aux Indiana Pacers pour 35,2 millions de dollars sur 4 ans. Duncan Robinson a paraphé un deal à 90 millions de dollars sur 5 ans au Miami Heat.

Chris Paul reste aux Phoenix Suns pour 120 millions de dollars sur 4 ans.

reste aux Phoenix Suns pour 120 millions de dollars sur 4 ans. Doug McDermott rejoint les San Antonio Spurs pour 42 millions de dollars sur 3 ans.

rejoint les San Antonio Spurs pour 42 millions de dollars sur 3 ans. Torrey Craig renforce les Indiana Pacers pour 10 millions de dollars sur 3 ans.

renforce les Indiana Pacers pour 10 millions de dollars sur 3 ans. Sterling Brown signe aux Dallas Mavericks pour 6,2 millions de dollars sur 2 ans.

signe aux Dallas Mavericks pour 6,2 millions de dollars sur 2 ans. Jeff Green s'engage avec les Denver Nuggets pour 10 millions de dollars sur 2 ans.

s'engage avec les Denver Nuggets pour 10 millions de dollars sur 2 ans. Gary Trent Jr prolonge aux Toronto Raptors pour 54 millions de dollars sur 3 ans.

David Nwaba continue aux Houston Rockets pour 15 millions de dollars sur 3 ans.

continue aux Houston Rockets pour 15 millions de dollars sur 3 ans. Moe Harkless reste aux Sacramento Kings pour 9 millions de dollars sur 2 ans.

reste aux Sacramento Kings pour 9 millions de dollars sur 2 ans. Furkan Korkmaz prolonge aux Philadelphia Sixers pour 15 millions de dollars sur 3 ans.

prolonge aux Philadelphia Sixers pour 15 millions de dollars sur 3 ans. Zach Collins a trouvé un accord avec les San Antonio Spurs pour 22 millions de dollars sur 3 ans.

a trouvé un accord avec les San Antonio Spurs pour 22 millions de dollars sur 3 ans. Alex Len retourne aux Sacramento Kings pour 2 ans.

retourne aux Sacramento Kings pour 2 ans. Dwight Howard, Trevor Ariza et Wayne Ellington Jr rejoignent les Los Angeles Lakers pour un an.

Mike Muscala continue à l'Oklahoma City Thunder pour 7 millions de dollars sur 2 ans.

continue à l'Oklahoma City Thunder pour 7 millions de dollars sur 2 ans. Reggie Bullock va rejoindre les Dallas Mavericks pour 30,5 millions de dollars sur 3 ans.

va rejoindre les Dallas Mavericks pour 30,5 millions de dollars sur 3 ans. Solomon Hill reste aux Atlanta Hawks pour un an.

reste aux Atlanta Hawks pour un an. Nicolas Batum prolonge le plaisir pour deux ans aux Los Angeles Clippers.

prolonge le plaisir pour deux ans aux Los Angeles Clippers. Evan Fournier a signé aux New York Knicks pour 78 millions de dollars sur 4 ans.

Derrick Rose reste aux New York Knicks pour 43 millions de dollars sur 3 ans.

reste aux New York Knicks pour 43 millions de dollars sur 3 ans. Alex Caruso rejoint les Chicago Bulls pour 37 millions de dollars sur 4 ans.

rejoint les Chicago Bulls pour 37 millions de dollars sur 4 ans. JaVale McGee signe aux Phoenix Suns pour 5 millions de dollars sur 1 an.

signe aux Phoenix Suns pour 5 millions de dollars sur 1 an. Cory Joseph poursuit aux Detroit Pistons pour 10 millions de dollars sur 2 ans.

poursuit aux Detroit Pistons pour 10 millions de dollars sur 2 ans. Daniel Theis renforce les Houston Rockets pour 36 millions de dollars sur 4 ans.

renforce les Houston Rockets pour 36 millions de dollars sur 4 ans. Trey Lyles a un accord avec les Detroit Pistons pour 5 millions de dollars sur 2 ans.

a un accord avec les Detroit Pistons pour 5 millions de dollars sur 2 ans. PJ Tucker arrive au Miami Heat pour 15 millions de dollars sur 2 ans.

Gorgui Dieng débarque aux Atlanta Hawks pour 4 millions de dollars sur 1 an.

débarque aux Atlanta Hawks pour 4 millions de dollars sur 1 an. Devonte’ Graham rejoint les New Orleans Pelicans pour 47 millions de dollars sur 4 ans. Un "sign-and-trade" contre un choix protégé au premier tour de la Draft NBA 2022.

rejoint les New Orleans Pelicans pour 47 millions de dollars sur 4 ans. Un "sign-and-trade" contre un choix protégé au premier tour de la Draft NBA 2022. Austin Rivers continue aux Denver Nuggets pour 1 an.

continue aux Denver Nuggets pour 1 an. Blake Griffin reste aux Brooklyn Nets pour 1 an.

reste aux Brooklyn Nets pour 1 an. Kent Bazemore revient aux Los Angeles Lakers pour 1 an.

revient aux Los Angeles Lakers pour 1 an. Norman Powell a prolongé pour 90 millions de dollars sur 5 ans aux Portland Trail Blazers.

