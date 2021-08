Gary Trent Jr, les Raptors ont réussi à le garder pour 54 millions !

Avant la deadline des trades, les Toronto Raptors avaient misé sur Gary Trent Jr. Récupéré via un trade en provenance des Portland Trail Blazers contre Norman Powell, le jeune talent incarnait un pari sur l'avenir pour les Canadiens.

Et sur la fin de la saison, le joueur de 22 ans avait donc été à la hauteur des attentes. Ainsi, sans surprise, il a prolongé pour trois ans et 54 millions de dollars avec les Raptors, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. A noter qu'il possède une "player option" sur sa troisième année.

Gary Trent Jr., has agreed to a three-year, $54M deal to return to the Toronto Raptors, his agent and @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Deal includes a player option on third year.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021