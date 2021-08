Blake Griffin décide de continuer avec les Brooklyn Nets

Un temps en perdition avec les Detroit Pistons, Blake Griffin a surpris son monde aux Brooklyn Nets. Arrivé au cours de la saison dernière, l'intérieur a retrouvé des couleurs et certaines qualités athlétiques avec les Nets.

Heureux sous les ordres de l'entraîneur Steve Nash, l'ancien des Los Angeles Clippers a pris la décision de rester. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le vétéran de 32 ans va poursuivre son aventure avec Brooklyn pour une année supplémentaire.

Six-time All-Star F Blake Griffin has agreed on a one-year deal. To stay with the Brooklyn Nets, his agent Sam Goldfeder of @excelbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021