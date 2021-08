Jeff Green, un vétéran convoité qui s’engage avec les Nuggets

Jeff Green incarnait l'un des vétérans les plus convoités de cette Free Agency. Intéressant cette saison avec les Brooklyn Nets, l'ailier-fort plaisait à de nombreux cadors. Comme les Nets, les Boston Celtics ou encore les Los Angeles Lakers.

Mais finalement, le joueur de 34 ans va rejoindre les Denver Nuggets ! D'après les informations de la journaliste d'ESPN Malika Andrews, l'ancien des Memphis Grizzlies va parapher un contrat de 2 ans pour 10 millions de dollars avec la formation du Colorado. A noter une "player option" pour la seconde année.

Free agent forward/center Jeff Green has agreed to a two-year, $10 million deal with the Denver Nuggets, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. The deal includes a player option in the second year.

