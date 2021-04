Blake Griffin, une statistique bluffante pour illustrer son regain de forme

Les Brooklyn Nets ont formé une super team avec deux MVP et six joueurs déjà All-Star au moins une fois au cours de leur carrière. Ils ont débuté la saison avec Kevin Durant et Kyrie Irving avant de faire venir James Harden puis de signer LaMarcus Aldridge et Blake Griffin. Sacrée armada. Sauf que les deux derniers cités semblaient sur les rotules avant de débouler à New York. Surtout Griffin. Et ils revivent aujourd’hui. Là encore, surtout Griffin.

L’intérieur, autrefois monté sur ressorts, retrouve des sensations depuis qu’il évolue dans un rôle un peu moins important et surtout dans une équipe qui gagne. Il donne l’impression de reprendre enfin du plaisir. Et il en donne. Au public ou à ses coéquipiers. Avec même des dunks puissants, comme cette nuit contre les New Orleans Pelicans.

Il y a un côté vintage dans ce tomar de Blake Griffin. Parce qu’il ne dunkait même plus avant de poser les pieds à Brooklyn ! Une statistique qui tend à démontrer ce renouveau : Il a claqué plus de dunks – 5 au total – sur les 7 matches disputés avec les Nets que sur ses 47 dernières sorties avec les Detroit Pistons !

En plus de ça, il joue bien. Il est à l’aise dans son rôle en sortie de banc et il profite d’une attention moindre sur sa personne pour finir avec efficacité. Il tourne pour l’instant à 9 points, 60% aux tirs (contre 36 à Detroit…), 47% à trois-points, 4,6 rebonds et 2,1 passes en à peine 20 minutes aux Nets. La franchise ne pouvait pas rêver mieux. Le joueur non plus d’ailleurs.

