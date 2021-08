Kemba Walker est le nouveau meneur des New York Knicks

Un enfant de New York à la mène des Knicks. On a déjà vu ce schéma par le passé - coucou Stephon Marbury - et il n'a pas toujours fonctionné. Kemba Walker va à la fois tenter de surmonter cet obstacle du local hero et relancer sa carrière à l'arrêt. Le meneur All-Star va être libéré par l'Oklahoma City Thunder, où les Boston Celtics l'avaient envoyé le mois dernier, pour s'engager en tant que free agent avec les New York Knicks.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Sam Presti et les agents de Kemba Walker ont trouvé un terrain d'entente pour un buy-out qui va permettre de lisser les 74 millions sur deux ans dont doit bénéficier l'ancien joueur de Charlotte. Dans la foulée, il s'engagera avec les Knicks, lui le natif du Bronx et le pensionnaire de la Rice High School à Manhattan.

Jouer à New York, un rêve pour Kemba Walker

Depuis qu'il a quitté Charlotte, Walker n'a malheureusement connu qu'une seule bonne saison avec les Celtics, en 2019-2020. Le joueur de 31 ans avait aidé la franchise à atteindre la finale de la Conférence Est. Il avait ensuite dû subir une intervention au genou gauche. Depuis, il n'a pas réussi à retrouver le niveau qui faisait de lui l'un des meilleurs meneurs de l'Est.

Champion NCAA avec UConn en 2011, Kemba Walker a plusieurs fois indiqué qu'il rêvait de jouer un jour à New York et particulièrement au Madison Square Garden autrement qu'en tant que visiteur. Il va être exaucé et devrait occuper le rôle de poste 1 titulaire, avec Derrick Rose en back up.

En juillet, Walker avait été échangé par les Boston Celtics contre Al Horford, Moses Brown et un 2e tour 2023. Il n'entrait pas dans les plans de reconstruction du Thunder. A New York, il retrouvera Evan Fournier, avec lequel il a passé les derniers mois sous le maillot des C's.

