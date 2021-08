Alex Caruso, les Chicago Bulls le chipent aux Los Angeles Lakers !

Un véritable coup dur pour les Los Angeles Lakers ! Après l'arrivée de Russell Westbrook, les Californiens avaient deux priorités : conserver Alex Caruso et Talen Horton-Tucker. En attendant le dénouement pour THT, les Angelenos ont déjà perdu le meneur de jeu...

En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le joueur de 27 ans va prendre la direction des Chicago Bulls ! La franchise de l'Illinois a trouvé un accord avec le natif de College Station pour un contrat de 37 millions de dollars sur 4 ans.

Free agent guard Alex Caruso has agreed to a four-year, $37M deal with the Chicago Bulls, his agent Greg Lawrence of @Wasserman tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021