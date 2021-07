Russell Westbrook rejoint les Lakers pour un Big Three avec LeBron et AD !

C'est fait : Russell Westbrook est un joueur des Lakers et s'associe à LeBron James et Anthony Davis pour ramener le titre à Los Angeles.

Russell Westbrook est de retour à la maison. Treize ans après avoir quitté la fac de UCLA pour se présenter à la Draft, le MVP 2017 rentre à Los Angeles, non loin de là où il a grandi. On ne sait pas encore comment les Lakers vont faire pour que tout fonctionne et s'harmonise, mais ils sont passés à l'action jeudi. Westbrook débarque à L.A. contre Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et le pick n°22 de la Draft 2021 (devenu Aaron Holday après un trade).

C'est un Big Three pour le moins explosif qui va tenter de ramener les Purple and Gold au sommet la saison prochaine. Rien qu'à eux trois, LeBron James, Anthony Davis et Russel Westbrook vont générer une masse salariale plus importante que 19 équipes de NBA. Rob Pelinka va devoir non seulement trouver le moyen que ses trois-là s'entendent, mais aussi des astuces pour les entourer à moindre frais.

Westbrook, qui aura 31 ans en novembre, sera sans doute pour la première fois de sa carrière une troisième option. On ne doute pas qu'il tentera d'embrasser un rôle plus altruiste et en retrait, mais on demande quand même à voir ce que ça donnera en situation.

Alors que rien ne peut être légalement officialisé avant le 6 août, Russell Westbrook a devancé le règlement et fait ses adieux aux fans des Wizards.

"Merci de m'avoir accueilli avec ma famille les bras ouverts dès le premier jour. [...] Je vous suis reconnaissant d'avoir misé sur moi et de m'avoir soutenu tout au long du chemin. J'ai eu de la chance d'avoir fait partie d'une telle franchise. Il ne m'a pas fallu longtemps pour que Washington soit une maison et je chérirai toujours l'expérience d'avoir pu jouer ici", a posté Westbrook sur Instagram.

