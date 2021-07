La journaliste Mirin Fader ne pensait sans doute pas que le timing de la sortie de son livre sur Giannis Antetokounmpo serait aussi parfait. Les Milwaukee Bucks viennent d'être champions NBA et le "Greek Freak" élu MVP des Finales. Qu'il ait gagné ou non, l'ouvrage semble être intéressant et regorger d'anecdotes sur le chemin parcouru par Giannis jusqu'à la consécration.

Un long extrait - dont est tiré la citation sur Nicolas Batum postée mercredi - permet de comprendre notamment de quelle manière Giannis Antetokounmpo a changé son attitude sur le terrain en s'inspirant parfois d'autres joueurs. L'une de ses sources d'inspiration peut paraître étonnante : Russell Westbrook.

Fader raconte que Giannis, après quelques saisons en NBA, en a eu assez de passer pour un gentil garçon, sur et en dehors du terrain. Il a alors commencé à s'entraîner à faire un visage renfrogné devant le miroir, puis à grogner comme un animal. Son but était de paraître agressif et intimidant, là où coéquipiers et adversaires s'accordaient à dire qu'il était amusant et loufoque.*

Giannis champion, il n'y a rien de plus beau dans ce monde

"Giannis Antetokounmpo voulait être vu comme quelqu'un qui pouvait vous arracher le coeur sur le terrain. Il a commencé à imiter la mine de Russell Westbrook. Giannis l'adorait : son attitude, sa vitesse, mais surtout ses expressions. Un jour, Giannis s'est pointé à l'entraînement en faisant un air énervé et en grognant. 'C'est mon nouveau truc', a-t-il lancé à ses coéquipiers. Ils l'ont ignoré et se sont un peu moqués de lui. Lui voulait les impressionner. Il contractait ses muscles après les séances de muscu et refaisait sa mine renfrognée. Il espérait que ses coéquipiers apprécient l'intensité de ses grognements. Brandon Knight lui a dit : 'Frérot, calme-toi, tu n'as toujours pas de muscles'."

Puis un jour, vers la fin de sa saison rookie, celui qui était encore loin de se douter qu'il serait double MVP et champion NBA un jour, a claqué un énorme dunk en match, suivi du fameux grognement, d'un sprint énervé pour traverser le terrain, et de l'air méchant qu'il avait jusqu'ici confiné aux entraînements.

"Ses coéquipiers lui ont demandé ce qu'il avait et d'où il sortait ça, en supposant que ça venait de Youtube. C'est là qu'il apprenait tout à l'époque. Giannis a rigolé : 'Oh, ce vieux truc ? Je l'ai pris à Russell Westbrook'."

Petit à petit, le grognement est devenu plus menaçant. Les grimaces sont devenues plus convaincantes. La musculature aussi, comme on peut le voir depuis quelques années.

