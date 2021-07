NBA Draft 2021 : tous les picks et les trades de la nuit

La NBA Draft 2021, c'était cette nuit ! Que vous ayez suivi l'événement en direct avec nous ou non, allez donc jeter un coup d'oeil au déroulé de la soirée. Avec tous les picks, de Cade Cunningham, Jalen Green au Français Juhann Begarin, mais aussi les rumeurs et trades officiels survenus autour de la sélection, que vous retrouverez plus bas.

C'était spoilé par Woj depuis le milieu de l'après-midi et les Pistons n'ont pas changé d'avis. Cade Cunningham est le 1st pick de cette Draft 2021 et va tenter de ramener progressivement Detroit, qui n'a pas gagné une série de playoffs depuis 13 ans, sur le devant de la scène.

That moment your @NBA dreams come true. Soak it in, @CadeCunningham_ and welcome to Deeetroit! pic.twitter.com/FQvtsBwCOI

Cade Cunningham, l’homme qui peut ramener Detroit au sommet

Le roi du fashion contest du jour, Jalen Green, avec son costume ultra flashy, s'envole pour Houston, comme on s'en doutait aussi. Il y a du star power chez le garçon passé pendant une saison par la G-League, plutôt que l'université. Tout n'est pas parfait, mais Green est un joueur spécial et Houston a de la matière pour travailler et se reconstruire.

Là aussi comme prévu, Evan Mobley, l'intérieur aux multiples talents et qui se définit lui-même comme une "licorne", enfile la casquette des Cavs. Le secteur intérieur de Cleveland va être un peu plus sexy !

Wow, première petite surprise de nuit vec Scottie Barnes, l'ailier de Florida State, gros gros défenseur, choisi en #4 par les Raptors ! On pensait voir Jalen Suggs hériter de la mène après Kyle Lowry, mais Masai Ujiri croit dur comme fer en Barnes.

5- Jalen Suggs (Orlando Magic)

Avec Markelle Fultz blessé, Orlando s'offre du très bon en point guard, avec Jalen Suggs, le meneur et patron de Gonzaga, finaliste malheureux du Tournoi NCAA. Un combo guard doué, mature et avec plein de cordes à son arc.

6- Josh Giddey (Oklahoma City)

OKC mise sur le gros talent actuel du basket australien, le meneur de grande taille Josh Giddey ! Jonathan Kuminga n'a pas encore été pris et la glissade annoncée se confirme. Théo Maledon voit arriver un concurrent au Thunder, on espère qu'il n'en sera pas pénalisé.

7- Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

Les Warriors choisissent Jonathan Kuminga avec le pick 7, mais Woj assure que Golden State discute pour trader le pick. L'ailier congolais, surdoué athlétiquement et offensivement, a du boulot pour passer du statut de diamant brut à vrai gros joueur solide de NBA.

8- Franz Wagner (Orlando Magic)

L'Allemand Franz Wagner va rejoindre son frère Mo - leurs postes et styles sont très différents - à Orlando ! L'ailier de Michigan est pris un poil plus haut que prévu et va apporter sa polyvalence et sa solidité au Magic.

9- Davion Mitchell (Sacramento Kings)

Les Kings s'offrent l'arrière champion NCAA avec Baylor, Davion Mitchell ! Un petit reach, mais aussi surtout un superbe défenseur. On se demande un peu pourquoi les Kings ont pris un arrière - certes, Buddy Hield est sur le départ - mais attendons de voir.

10- Ziaire Williams (Memphis Grizzlies)

Ziaire Williams, le joueur de Stanford, est choisi par Memphis avec le 10e pick ! Un poste 3-4 star de high school qui a eu plus de mal en NCAA, mais dont le talent peut être mis à jour par les Grizzlies.

11- James Bouknight (Charlotte Hornets)

Petite chute pour James Bouknight, qui va apporter son énorme talent au scoring et son sang froid aux Charlotte Hornets, pour accompagne LaMelo Ball and co au sein du backcourt de la franchise de Caroline du Nord.

12- Josh Primo (San Antonio Spurs)

WOW, Josh Primo, le meneur canadien d'Alabama, généralement absent des lottery picks des Mock Drafts, est choisi par les Spurs en 12e position. C'est extrêmement haut ! Pop récupère un joueur à forte plus-value défensive.

13- Chris Duarte (Indiana Pacers)

Chris Duarte est peut-être le shooteur le plus solide et expérimenté de cette cuvée. A 24 ans, le senior d'Oregon n'aura pas besoin de beaucoup de temps d'adaptation et est NBA ready pour aider Indiana à retrouver de la consistance.

14- Moses Moody (Golden State Warriors)

Les Warriors ne s'attendaient peut-être pas à récupérer Moody aussi bas ! Superbe affaire pour Golden State qui récupère le poste 2/3 d'Arkansas, défenseur physique et shooteur fiable.

Ayayi, Begarin, Pons… Où ont atterri les Français de la Draft 2021 ?

15- Corey Kispert (Washington Wizards)

Après un émouvant hommage à Terrence Clarke, le joueur de Kentucky décédé cette année, les Wizards choisissent en 19e pick Corey Kispert, l'ailier de Gonzaga, beau shooteur et joueur expérimenté.

16- Alperen Sengun (Houston Rockets)

OKC trade son 16e pick à Houston ! Et les Rockets s'offrent pour le coup le pivot turc, MVP de son championnat, Alperen Sengun. De très belles mains et du gros potentiel. Les Rockets envoient les futurs premiers tours protégés des Wizards et Pistons pour récupérer ce pick 16 du Thunder et donc Sengun.

17- Trey Murphy III (New Orleans Pelicans)

Une belle polyvalence, du shoot et un pédigré assuré par sa formation à Virginia. Trey Murphy débarque pour apporter de la consistance sur le poste 3/4 à New Orleans.

18- Tre Mann (Oklahoma City Thunder)

Hop le reach ! Du shoot extérieur et du playmaking avec Tre Mann, le meneur des Florida Gators. Puisqu'on parle d'OKC, il est toujours difficile de savoir si le garçon aura du temps de jeu et des opportunités. Un autre T-Mann après celui des Clippers.

19- Kai Jones (Charlotte Hornets)

Trade ! Les Knicks envoient ce pick n°19 à Charlotte contre un futur 1er tour de Draft. Les Hornets, qui continuent de repeupler leur secteur intérieur, optent pour le Bahaméen Kai Jones, gros athlète avec des skills intéressants, aperçu pendant deux ans à la fac de Texas.

20- Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

Jalen Johnson a quitté Duke en plein milieu de la saison et sa cote n'en a finalement pas tant pâti que ça. Les Hawks récupèrent un joueur capable d'évoluer sur les postes 3-4 avec une belle dimension physique et de la polyvalence défensive. Pour la stabilité, on repassera, mais Atlanta est sur une bonne dynamique et peut aider ce joueur à se révéler.

21- Keon Johnson (Los Angeles Clippers)

Les Knicks n'avaient vraiment pas envie de drafter ce soir ! Après avoir envoyé le choix 19 à Charlotte, New York échange le pick 21 contre le 25 avec les Clippers, qui draftent le bondissant Keon Johnson de Tennessee, attendu beaucoup plus haut dans la plupart des Mock Drafts.

22- Isaiah Jackson (Indiana Pacers, via Washington Wizards)

Le trade de Russell Westbrook a envoyé ce pick n°22 à Washington. Les Wizards optent pour l'intérieur très physique et sous-exploité à Kentucky, Isaiah Jackson, mais le tradent immédiatement à Indiana contre Aaron Holiday. Que d'échanges dans cette Draft 2021 !

23- Usman Garuba (Houston Rockets)

Le talent espagnol Usman Garuba, actuellement aux JO avec la Roja, prendra la direction de Houston lorsqu'il l'aura décidé. Un deuxième jeune intérieur étranger après Sengun. La force de Garuba : la défense.

24- Josh Christopher (Houston Rockets)

L'arrière d'Arizona State file à Houston, qui cette fois vise Américain. Christopher est un meneur très fort offensivement qui tentera de se faire une place dans la nouvelle rotation du backcourt texan.

25- Quentin Grimes (New York Knicks)

Les Knicks n'ont pas (encore) échangé ce pick et misent sur l'arrière de Houston, passé sans succès par Kansas, Quentin Grimes. Grimes est un gros scoreur, défenseur honorable, dont la cote a chuté depuis le lycée mais qui pourrait se réhabiliter grâce à la confiance accordée par Tim Thibodeau lors de cette Draft 2021.

26- Nah'Shon Hyland (Denver Nuggets)

Denver récupère le gros dribbleur et shooteur Nah'Shon "Bones" Hyland, de VCU. Avec son corps atypique, Hyland a fait de beaux dégâts à la fac et va tenter d'intégrer la rotation arrière des Nuggets.

27- Cam Thomas (Brooklyn Nets)

Du shoot et même du très gros shoot. Cam Thomas de LSU va apporter distance et précision aux Nets, qui vont sans doute perdre Spencer Dinwiddie.

28- Jaden Springer (Philadelphie Sixers)

Le guard de Tennessee a chuté, mais reste quand même au 1er tour de cette Draft 2021 pour apporter sa défense et son efficacité aux Sixers.

29- Day'ron Sharpe (Brooklyn Nets)

Le pivot très physique de UNC rejoint Brooklyn et son secteur intérieur qui aura bien besoin d'un peu de sang neuf. Le profil n'est pas très moderne, mais Sharpe apporte de la "viande" fort utile.

30- Santi Aldama (Memphis Grizzlies)

Petite surprise pour les Grizzlies, qui récupèrent le pick 30 à Utah dans un échange et misent sur Santi Aldama, l'intérieur espagnol adepte du stretching et ancien MVP d'Eurobasket en U18. C'est la fin du 1er tour !

Russell Westbrook rejoint les Lakers pour un Big Three avec LeBron et AD !

Le 2e tour de la Draft 2021

31- Isaiah Todd (Washington Wizards)

32- Jeremiah Robinson-Earl (Oklahoma City Thunder)

33- Jayson Preston (Los Angeles Clippers)

34- Rokas Jokubaitis (New York Knicks)

35- Herb Jones (New Orleans Pelicans)

36- Miles McBride (New York Knicks)

37- JT Thor (Charlotte Hornets)

38- Ayo Dosunmu (Chicago Bulls)

39- Neemias Queta (Sacramento Kings)

40- Jared Butler (Utah Jazz)

41- Joe Wieskamp (San Antonio Spurs)

42- Isaiah Livers (Detroit Pistons)

43- Greg Brown (Portland Trail Blazers)

44- Kessler Edwards (Brooklyn Nets)

45- Juhann Begarin (Boston Celtics)

46- Dalano Banton (Toronto Raptors)

47- David Johnson (Toronto Raptors)

48- Sharife Cooper (Atlanta Hawks)

49- Marcus Zegarowski (Brooklyn Nets)

50- Filip Petrusev (Philadelphie Sixers)

51- BJ Boston Jr (Memphis Grizzlies)

52- Luka Garza (Detroit Pistons)

53- Charles Bassey (Philadelphie Sixers)

54- Sandro Mamukelashvili (Indiana Pacers)

55- Aaron Wiggins (Oklahoma City Thunder)

56- Scottie Lewis (Charlotte Hornets)

57- Balsa Koprivica (Charlotte Hornets)

58- Jericho Sims (New York Knicks)

59- RaiQuan Gray (Brooklyn Nets)

60- Georgios Kalatzaikis (Indiana Pacers)

---

Ricky Rubio quitte les Wolves et prend la direction des Cavs !

Les infos pré-Draft

01h47 : Pour rappel, il ne faut pas nécessairement se fier au costume pour prédire la carrière d'un joueur. Rappel : Trae Young s'est pointé à la Draft en 2018 habillé comme ça...

01h24 : Bradley Beal, qui suit forcément avec attention ce qui se passe autour de Russell Westbrook, n'aurait "aucune envie de quitter les Washington Wizards" selon Shams Charania. La fidélité, c'est beau, mais là on frise l'inconscience.

01h17 : Trade ! Les Pistons et les Hornets viennent de faire un deal annoncé par Woj : Charlotte avait besoin d'un big expérimenté et récupère Mason Plumlee et le pick n°37. Detroit hérite pour sa part du 57e pick. Plumlee va faire du bien au secteur intérieur de Charlotte, le gros point faible de la franchise la saison passée.

00h51 : Selon Chris Fedor, Ricky Rubio sera conservé par les Cavs. On peut donc quasiment faire une croix sur l'avenir de Collin Sexton dans l'Ohio.

00h49 : Point costumes : Jalen Green est intouchable avec un look disco flashy absolument incroyable. Le grand vainqueur du fashion contest parallèle à cette Draft 2021.

Jalen Green and Jonathan Kuminga posing at the Draft ❄️ pic.twitter.com/9P3Fw7Zvl1 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2021

00h26 : Ce n'est pas fait pour Westbrook aux Lakers. Selon Adrian Wojnarowski, les discussions se heurtent pour le moment à la volonté des Wizards de récupérer le pick n°22, là où les Lakers préféreraient plutôt deux 2e tours.

23h59 : Trade ! Le meneur de jeu Ricky Rubio quitte les Minnesota Timberwolves pour les Cleveland Cavaliers. L'Espagnol a été récupéré en l'échange de Taurean Prince, d'un choix au second tour de la Draft 2022 (via les Washington Wizards) et de l'argent.

23h25 : Le #22 pick des Los Angeles Lakers pourrait bien être récupéré par les Washington Wizards... dans le cadre d'un deal XXL concernant Russell Westbrook ! Les Angelenos enverraient aussi Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope à DC.

23h12 : Trade ! Mentionné dans les rumeurs ces derniers jours, Landry Shamet quitte les Brooklyn Nets pour les Phoenix Suns. Jevon Carter et le #29 pick font le chemin inverse.

22h59 : D'après les informations du journaliste du Philadelphia Inquirer Keith Pompey, les Philadelphia Sixers ont eu des discussions avec les Golden State Warriors pour Ben Simmons. Les 76ers ont simplement demandé : James Wiseman, Andrew Wiggins, les picks #7 et #14 de la Draft 2021, puis deux futurs choix de Draft au premier tour. Bien évidemment, les Dubs ont rapidement dit non.

22h25 : Les franchises continuent de discuter concernant plusieurs picks. Ainsi, selon Michael Scotto, les Atlanta Hawks ont proposé Cam Reddish et le pick #20 contre le #13 des Indiana Pacers. Dans le même temps, les New York Knicks se sont renseignés pour le #8 pick (Orlando Magic) et le #12 (San Antonio Spurs). Des mouvements en perspective ?

22h08 : Comme nous vous l'indiquions plus tôt, les Cleveland Cavaliers ont décidé de choisir Evan Mobley au #3 pick de cette Draft 2021. Cependant, la franchise de l'Ohio n'écarte pas un éventuel trade. Mais pour monter un échange, il faudra une offre dingue d'après Chris Fedor de Cleveland.com.

21h22 : Avec le #13 pick, les Indiana Pacers sont prêts à discuter. Et d'après les informations de Chad Ford, les New York Knicks et l'Oklahoma City Thunder se trouvent dans le coup pour le récupérer. Un trade avant la Draft ?

20h18 : Décidément, Adrian Wojnarowski est déjà chaud avec l'annonce des sélections attendues de Jalen Green aux Houston Rockets (#2 pick) et d'Evan Mobley aux Cleveland Cavaliers (#3 pick). Aucune surprise non plus avec ces deux choix.

Pour résumer, sans un trade, les 4 premiers sont déjà connus : Cunningham (Pistons), Green (Rockets), Mobley (Cavs) et Suggs (Raptors).

19h40 : Le suspense était déjà inexistant, mais Adrian Wojnarowski, à plusieurs heures de la Draft, vient de plier les débats : avec le #1 pick, les Detroit Pistons ont décidé de sélectionner Cade Cunningham. Un choix attendu et assez logique dans cette Draft 21/

19h31 : Jalen Suggs est décidément un talent qui plaît ! Alors que les Warriors aimeraient bien monter dans la hiérarchie pour le récupérer, l'insider Michael Grange assure que les Toronto Raptors ont verrouillé leur choix sur Suggs avec le #4 pick.

19h03 : Avec les picks #7 et #14, les Golden State Warriors peuvent sérieusement animer la soirée, notamment dans l'hypothèse d'un mouvement important. Selon l'insider Chad Ford, les Dubs pourraient chercher à grimper dans la hiérarchie avec un espoir : récupérer Jalen Suggs.

18h40 : Comme de nombreuses équipes, les Cleveland Cavaliers ont étudié la piste Ben Simmons, d'après The Athletic. Mais la franchise de l'Ohio, détentrice du #3 pick ce soir, n'a pas l'intention de considérer un mouvement au prix XXL fixé par les Philadelphia Sixers...

18h27 : Pour grimper dans la hiérarchie lors de la Draft, les Atlanta Hawks s'activent. D'après le journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, la franchise de Géorgie propose ainsi un package avec le #20 pick et Cam Reddish. Suffisant pour séduire certaines équipes ?

17h35 : On sait que les Sixers étudient les possibilités de trade pour Ben Simmons, mais avec des exigences pour le moment jugées déraisonnables par les courtisans de l'Australien. Philadelphie va peut-être mettre un peu d'eau dans son vin dans les prochaines heures. Selon Jason Dumas de Bleacher Report, le front office des Sixers espère VRAIMENT trader Simmons cette nuit, en marge de la Draft. Il faut donc se préparer à voir le meneur changer de crèmerie dans les heures qui viennent.

17h32 : Selon Steve Popper de Newsday, les New York Knicks discuteraient avec Orlando pour récupérer Terrence Ross. Le profil de l'arrière du Magic plairait beaucoup à Tom Thibodeau. Reste à voir contre quoi Ross pourrait débarquer à New York. Un pick ? Les Knicks ont les choix 19, 21, 32 et 58 dans cette Draft 2021, donc il y a de quoi faire.

17h11 : Tommy Sheppard, le General Manager des Washington Wizards, a laissé entendre que les jeunes talents de la franchise étaient tout à fait susceptibles d'être tradés autour de la Draft. Il n'a pas cité de noms, mais il n'est pas compliqué de les deviner : Rui Hachimura, Deni Avdija et Daniel Gafford.

16h49 : Si Jonathan Kuminga est disponible lorsque les Warriors seront on the clock, avec le 7e pick, ils se rueront a priori sur Jonathan Kuminga. Selon Connor Letourneau du San Francisco Chronicle, il est possible que le jeune joueur de la team Ignite, en G-League, glisse suffisamment par rapport aux prédictions initiales (top 5).

16h23 : Précision de Shams Charania sur le cash en question. Les Sixers ont déboursé 2 millions de dollars pour s'offrir ce pick n°53. Ce sera la mise minimum à table cette nuit pour s'offrir un pick, a priori.

16h02 : Trade ! Bon, ce n'est pas un move majeur, mais on commence déjà à faire des ajustements à droite et à gauche. Les Pelicans ont envoyé le 53e pick de cette Draft 2021 vers Philadelphie. Dans le sens inverse, c'est Jean-Michel Cash Considerations qui atterrit aux Pelicans.

13h11 : Que va faire Orlando avec le pick n°8 ? Le Magic a déjà le pick n°4 et prendra vraisemblablement le meilleur joueur disponible à leurs yeux à la sortie du top 3. Pour le pick 8, Jonathan Wassermann de Bleacher Report, les Floridiens aiment beaucoup Ziaire Williams de Stanford (11e aux Hornets dans notre Mock Draft).

10h50 : Avec la Draft qui s'approche, les Lakers se montrent de plus en plus insistants sur le dossier Buddy Hield. Et d'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, les Californiens sont prêts à réaliser un effort avec un meilleur package : le #22 pick, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma ou Kentavious Caldwell-Pope.

9h17 : Les Knicks ont les choix 19, 21, 32 et 58 cette année. Selon Chad Ford d'ESPN, il essaieraient de "grimper de manière agressive" pour avoir une chance de drafter Chris Duarte, le shooteur senior d'Oregon. Dans notre Mock Draft, Duarte part en #17 à New Orleans.

Mock Draft 2021 : notre 1er tour définitif à J-1

Ben Simmons et SGA sur le marché

8h40 : Les Sixers sont censés jauger le marché pour Ben Simmons en marge de cette Draft 2021. Selon le journaliste Kevin O'Connor, les Spurs ont discuté pour récupérer l'Australien. Les demandes de Philadelphie ? 4 choix au premier tour, 3 choix échangeables et un jeune joueur. Bien évidemment, les Texans ont rapidement stoppé les négociations et Philadelphie aura du mal à monter un deal harden-esque autour de son meneur à la confiance en berne.

7h35 : Qui dit Draft sur les prochaines années, dit forcément Oklahoma City Thunder. Le grand gourou du pick Sam Presti en possède une palanquée et il s'active forcément ces dernières heures pour l'agrandir ou utiliser les picks en question pour récupérer des joueurs. Les fans risquent d'être contrariés, mais Presti serait à l'écoute pour Shai Gilgeous-Alexander.

D'après Jake Fischer de Bleacher Report, SGA ne serait plus intouchable et un package XXL pourrait l'éloigner d'un Thunder en reconstruction. Matt Babcock de basketballnews assure lui que le Thunder l'a même proposé aux Detroit Pistons, avec le #6 pick de la Draft, pour récupérer le #1 pick. En vain.