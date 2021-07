Cade Cunningham, l’homme qui peut ramener Detroit au sommet

Cade Cunningham sera donc bien le joueur chargé d'incarner le renouveau et le retour des Detroit Pistons en NBA. La franchise de Motown a utilisé son 1st pick pour faire monter la jeune star d'Oklahoma State en premier sur la scène du Barclays Center.

De l'avis de certains, Cunningham est le joueur le plus talentueux à débarquer en NBA depuis Luka Doncic. Zion Williamson est un basketteur phénoménal, mais en termes de panoplie et de profil qui colle avec ce qu'attend la NBA dans les années à venir, le garçon incarne ce dont rêvent les GM : un chef d'orchestre de grande taille (2,03m) capable de créer pour lui comme pour les autres, de shooter magnifiquement bien et d'électriser les foules.

Cunningham a le QI basket, le handle et les tripes pour devenir un joueur majeur de cette ligue. Sur le plan personnel, sa situation est comparable à celle de Ja Morant, père avant son arrivée en NBA. Cade Cunningham est en effet devenu papa à 17 ans et s'occupe de sa petite Riley à l'image de Morant, fusionnel avec sa fille.

That moment your @NBA dreams come true. Soak it in, @CadeCunningham_ and welcome to Deeetroit! pic.twitter.com/FQvtsBwCOI — Detroit Pistons (@DetroitPistons) July 30, 2021

LIVE-Draft 2021 : tous les picks et les trades en direct

Cade Cunningham sait (presque) tout faire

Le garçon sait déjà tout faire sur un terrain, n'a pas de vraies lacunes défensives si ce n'est celle, logique, de ne pas avoir encore pu le montrer au plus haut niveau mondial. En attaque, le Texan de naissance a claqué près de 22 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne lors de son unique saison universitaire.

Dans un scénario parfait, Cade Cunningham a bien le profil d'un Luka Doncic, sans forcément le génie qui vient directement avec. Dans le pire des cas, il sera ce joueur que l'on peut mettre à peu près partout tant qu'il est responsabilisé et en contrôle des opérations.

Les Pistons n'ont plus passé un tour de playoffs depuis 2008 et n'ont participé à la post-saison qu'à trois reprises depuis, en prenant un sweep à chaque fois. La mission de Cunningham sera de mettre un terme à cette mauvaise série et de raviver la flamme chez des fans de Detroit passablement calmés par les dernières saisons et le changement de salle.

Russell Westbrook aux Lakers, c'est extrêmement chaud !