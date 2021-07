Ricky Rubio quitte les Wolves et prend la direction des Cavs !

Ricky Rubio réalise actuellement un super tournoi aux Jeux Olympiques de Tokyo avec l'Espagne. Et à son réveil, le meneur de jeu va apprendre son trade... aux Cleveland Cavaliers ! Dans sa dernière année de contrat (à 17,8 millions de dollars), le joueur de 30 ans avait de bonnes chances de bouger.

Mais avec les intérêts de plusieurs cadors de la NBA, l'international espagnol avait probablement l'espoir de rebondir chez un prétendant pour le titre. Mais finalement, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'ancien des Phoenix Suns va donc rejoindre les Cavs.

Il a été récupéré en l'échange de Taurean Prince, d'un choix au second tour de la Draft 2022 (via les Washington Wizards) et de l'argent. Un mouvement qui risque de précéder le départ, attendu, de Collin Sexton de Cleveland.

Sur le papier, Ricky Rubio va apporter de la création à la mène de la franchise de l'Ohio. Mais est-ce qu'il va avoir l'envie de tout donner sous les couleurs de cette équipe ? On le sait, il avait le désir de rejoindre une formation capable de disputer les Playoffs.

Autant dire que Cleveland, avec un grand projet de reconstruction, ne correspond donc pas à ses attentes. A suivre...

Ricky Rubio avoue que les Wolves font du grand n’importe quoi