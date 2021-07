L’Espagne encore trop forte pour l’Argentine, Ricky Rubio aussi

On attendait une grosse bataille entre l'Espagne et l'Argentine pour cette deuxième session dans le groupe C des Jeux Olympiques. Les deux équipes s'étaient affrontées en finale de la Coupe du monde 2019 et la Roja avait été sacrée sans vraiment trembler. Pour l'heure, les Espagnols ont toujours un bel avantage psychologique.

Ricky Rubio, MVP du Mondial il y a deux ans, et ses camarades ont encore fait leur loi pour décrocher directement leur billet pour les quarts de finale. Rubio, décidément injouable en basket FIBA, a fait souffrir le martyr aux hommes de Sergio Hernandez, désormais à deux défaites en deux matches.

Luka Doncic poursuit sa démonstration olympique avec la Slovénie

Les Argentins avaient bien débuté la partie et semblaient sur la route d'une revanche. C'était sans compter un deuxième quart-temps énorme (20-9) de la part de la Roja, pleine de maîtrise dans la suite de la rencontre. On a pu constater que Pau Gasol avait encore quelques beaux restes (9 points, 8 rebonds en 16 minutes) et que Nicolas Laprovittola (27 points) était un superbe joueur en même temps qu'un filou.

Maintenant que le billet pour la suite du tournoi est en poche, l'Espagne va pouvoir profiter d'un match de gala contre la Slovénie, elle aussi déjà assurée de voir les quarts. Ce match sera l'occasion de voir Luka Doncic en action contre la patrie qui l'a adoptée et formée pendant des années avant de le laisser s'envoler pour la NBA.

Boxscore