Luka Doncic poursuit sa démonstration olympique avec la Slovénie

48 points, 11 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres. Le premier match de Luka Doncic aux Jeux Olympiques a annoncé la couleur sur ses intentions. Le prodige de la Slovénie avait impressionné son monde pour ses débuts olympiques contre l'Argentine (118-100).

Et cette nuit, le talent des Dallas Mavericks a encore régalé. Opposés au Japon, le pays hôte qui a notamment battu la France en préparation, les Slovènes n'ont pas douté avec une large victoire (116-81). Dès le premier quart-temps, la Slovénie a pris le match en mains pour accentuer son avance au fil des minutes.

Sans surprise, Doncic a été, une nouvelle fois, le grand artisan de ce succès. Avec 25 points (8/15 aux tirs), 7 rebonds, 7 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions, il a signé une partie complète et a donné le tempo à l'attaque impressionnante de son équipe.

Comme la France et l'Australie dans les groupes A et B, les Slovènes sont désormais assurés de disputer les quarts de finale. Une qualification autoritaire dans une poule pourtant relevée avec l'Argentine, l'Espagne et le Japon.

Et surtout, jusqu'à maintenant, cette formation impressionne offensivement dans le sillage de Doncic. Même si l'échantillon reste faible, la Slovénie tourne donc à 117 points de moyenne par match. Le record olympique ? La Dream Team de 1992 avec 117,2 points de moyenne.

La route est encore très très longue, mais ça veut tout de même en dire beaucoup sur le début de tournoi de Luka Doncic et de ses partenaires.

Luka Doncic, une star olympique qui s’assume