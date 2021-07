Luka Doncic, une star olympique qui s’assume

Luka Doncic est une star de la NBA. C'est aussi devenu une star des Jeux Olympiques pour un public de non-initiés, lundi matin. La démonstration de la Slovénie et de son crack face à l'Argentine, finaliste du Mondial 2019, a fait du bruit. Avec 48 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres, Doncic a estomaqué tout le monde et n'est pas passé loin du record de points sur un match d'Oscar Schmidt.

Pas de quoi chambouler Luka Doncic, qui a affiché calme et sérénité après cette masterclass.

"L'Argentine est une très bonne équipe, dure à jouer car excellente en défense. Mais on s'était bien préparés pour les affronter et on a sorti un match extrêmement bon. Je nous ai trouvés solides en défense et bons en attaque. Il faut mettre ce premier match derrière nous, même si c'est une grande victoire et que la sensation est très spéciale. C'était un jour particulier pour la Slovénie", a expliqué Doncic dans des propos rapportés par Eurohoops.

Luka Doncic, « le meilleur joueur du monde en incluant la NBA »

Sa célébrité désormais étendue à l'échelle olympique, Luka Doncic en est ravi.

"J'aime bien être une star des Jeux Olympiques. Enfin, si c'est le cas, c'est agréable. Je prends beaucoup de photos au village olympique, mais pas autant que Novak Djokovic", a plaisanté le joueur des Dallas Mavericks.

Le prochain match de la Slovénie la mettra aux prises avec l'Espagne, qui est un peu la deuxième patrie de Luka Doncic. Il y a de bonnes chances que l'ancien Madrilène ait envie de briller contre des joueurs qu'il a affronté dès ses plus jeunes années chez les professionnels.

