Luka Doncic, « le meilleur joueur du monde en incluant la NBA »

Luka Doncic a frappé très fort pour son entrée en matière avec la Slovénie contre l'Argentine. La star des Dallas Mavericks a pris feu avec 48 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres, pour l'une des performances les plus marquantes de l'histoire du basket aux Jeux Olympiques. Les fans du monde entier savent déjà que Doncic est un monstre et un candidat au MVP en NBA tous les ans désormais. Le sélectionneur de l'Argentine est allé un peu plus loin dans la foulée du récital qu'il a observé aux premières loges.

"Il nous a détruit. C'est le meilleur joueur du monde, en incluant la NBA. S'il y avait un quelconque doute dans mon esprit, il n'y en a plus aucun désormais. On a essayé tout ce qu'on pouvait essayer sur un joueur normal, mais ce n'est pas un joueur normal", a concédé Sergio Hernandez, le sélectionneur argentin.

Giannis, LeBron et les autres ne sont pas là

Les propos sont forts, mais assurément sincères. Si on combine le niveau en NBA et le niveau en basket FIBA, il est très possible que Luka Doncic n'ait pas d'égal à l'heure actuelle. On parle d'un membre de la All-NBA 1st Team, d'un All-Star, mais aussi d'un ancien MVP de Final Four Euroleague, champion d'Europe avec son pays et, déjà, d'un phénomène olympique.

Les absents ont malheureusement toujours tort et Giannis Antetokounmpo, LeBron James ou d'autres, ne sont pas là pour lui disputer ce titre officieux. Charge à eux de rectifier le tir si le coeur leur en dit lors des prochaines échéances. On peut aussi se dire que Kevin Durant va lui contester cet honneur en gommant son premier match catastrophique avec Team USA contre les Bleus. KD a un titre de MVP du Mondial 2010 dans son armoire à trophées.

