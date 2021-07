La victoire au Mondial 2019 contre une équipe D de Team USA était déjà un petit exploit. Le succès de dimanche en est un énorme ! Et le plus beau, c'est sans doute que personne dans le camp français n'a exulté ou considéré que c'était une fin en soi. L'équipe de France a remporté (83-76) son premier match dans le groupe A des Jeux Olympiques de Tokyo face aux Etats-Unis, au terme d'une copie de très, très grande qualité.

Les Etats-Unis ont complètement déjoué offensivement (36% d'adresse), certes, mais encore fallait-il trouver le moyen de les faire vriller. Emmenés par un Evan Fournier (28 points) qui a rappelé à tous les Américains pour quelle raison il était l'un des free agents les plus convoités de l'été, les Bleus ont joué leur partition à merveille.

Le début a été un peu pénible, il faut le reconnaître, mais jamais les Français n'ont paniqué. Vincent Collet a brillé par sa capacité à mettre en place des ajustements payants, comme celui de mettre un autre big men en jeu avec Rudy Gobert sur la plupart des séquences en deuxième mi-temps pour profiter des énormes lacunes américaines à l'intérieur. Le groupe s'est montré discipliné et prêt à exécuter ce que lui demandait le staff à chaque temps mort (merci le stream sans commentaires de France TV sport). Les individus, ensuite, ont eu les nerfs solides.

De Colo-Yabusele-Fournier, l'action qui tue

Lorsqu'il a fallu prendre des tirs compliqués, Fournier, Heurtel ou Batum sont montés au créneau. Lorsqu'il a fallu s'arracher pour éviter des sorties de balle ou arracher un rebond, Gobert, Poirier ou Yabusele ont répondu présents. Une action symbolise à merveille l'état d'esprit et l'exécution tricolores dans ce match. Celle qui a permis à l'équipe de France de virer en tête pour de bon à 57 secondes de la fin : un sauvetage de De Colo pour débuter l'action, un plongeon kamikaze de Yabusele pour éviter la sortie et servir Fournier, puis le shoot ice-cold du meilleur marqueur des Bleus. A consommer sans modération.

Du côté de Team USA, c'est ce que l'on appelle communément la soupe à la grimace. Un homme a incarné la déception, même si c'est évidemment en équipe que les Américains sont passés à côté de leur 2e mi-temps : Kevin Durant. La star des Nets a marqué 10 points à 4/12, mais n'a jamais réussi à mettre tout le monde en rythme. Idem pour Damian Lillard, auteur de quelques shoots saignants en début de partie, avant de disparaître et de ne pointer le bout de son nez que sur quelques séquences en solo.

Holiday, rare satisfaction américaine

Gregg Popovich n'a jamais trouvé de solutions aux problèmes posés par l'équipe de France. Sans Jrue Holiday (18 points, 7 rebonds, 4 passes), pourtant tout juste descendu de l'avion après les festivités du titre des Bucks, Team USA aurait peut-être perdu encore plus largement. Il a été l'un des seuls à jouer juste des deux côtés du terrain.

Difficile de ne pas s'enflammer après cette entrée en matière, mais il le faut bien. Le chemin est encore long jusqu'à l'objectif ultime, mais il a gagné en crédibilité avec cette performance. L'équipe de France peut battre absolument tout le monde, à commencer par une équipe avec deux superstars planétaires (Kevin Durant et Damian Lillard) et une palanquée de All-Stars et de champions NBA.

Peut-être faudra-t-il le faire une deuxième fois dans quelques jours, avec un enjeu bien plus dramatique. Les Bleus en paraissent aujourd'hui tout à fait capables.

Boxscore

Les 10 joueurs qui vont marquer les Jeux Olympiques