Buddy Hield, les Lakers insistent sérieusement pour le récupérer

Depuis plusieurs jours, l'arrière des Sacramento Kings Buddy Hield se retrouve annoncé dans le viseur des Los Angeles Lakers. Une rumeur crédible puisque les Angelenos sont à la recherche d'un artilleur à longue distance. Et de son côté, le joueur de 28 ans souhaite partir, notamment en raison de ses relations difficiles avec son coach Luke Walton.

Avec la Draft qui s'approche, les Lakers se montrent de plus en plus insistants sur ce dossier. Et d'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, les Californiens sont prêts à réaliser un effort avec un meilleur package : le #22 pick, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma ou Kentavious Caldwell-Pope.

Une proposition qui pourrait convenir aux Kings. Mais pour le moment, elle reste hypothétique. En effet, Harrell n'a pas encore décidé s'il allait activer sa "player option". Les Lakers vont donc devoir attendre sa décision...

En attendant, il s'agirait d'un mouvement intéressant pour les Lakers. Alors qu'un départ de Kuzma se trouve dans les cartons depuis des mois, l'arrivée de Hield serait particulièrement intéressante.

Pour épauler Anthony Davis et LeBron James, Los Angeles cherche de la qualité à l'extérieur. Et avec son 39% de réussite à 3 points l'an dernier, Buddy Hield incarne une belle solution.

