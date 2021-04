La première saison de Tyrese Haliburton en NBA a beau toucher à sa fin, ses camarades n'en ont apparemment pas fini avec son bizutage. Dimanche, Buddy Hield s'est amusé à enfermer son meneur dans les toilettes du bus qui ramenait les Kings de San Francisco à Sacramento après leur défaite face à Golden State.

Les deux hommes se sont alors mis sur Instagram pour faire un live de cette blague et montrer ce que devait faire Haliburton pour avoir le droit de sortir. Hield lui a ainsi fait promettre de lui faire plus de passes, mais aussi et surtout de ne plus oublier le fromage sur les Chick-Fil-A à ramener à ses camarades lors des vols en avion.

Kawhi Leonard, masqué, maltraite les Blazers et fait même des blagues

Si la scène a amusé les joueurs, Buddy Hield a pu constater dans les commentaires du live qu'il avait peut-être surestimé sa popularité auprès des fans par rapport à celle de Tyrese Haliburton. Ce dernier est l'un des meilleurs rookies de la saison et l'un des joueurs préférés à Sacramento avec De'Aaron Fox. A contrario, les fans n'ont pas oublié que Hield veut assez clairement se barrer depuis plusieurs mois...

Voici un petit florilège des commentaires aperçus pendant ce petit live :

"Et toi Buddy, tu vas arrêter de rater quand il te fait des passes ?" "Il est déjà meilleur que toi, libère le". "Ty est meilleur que toi dans tous les cas". "Il te passerait sans doute plus la balle si tu arrivais à rentrer un shoot, Buddy". "Tyrese, ne lui passe plus la balle !" "Va te faire foutre Buddy".

Bonne ambiance.

