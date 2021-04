Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Hornets : 104-125

Suns @ Nets : 119-128

Grizzlies @ Blazers : 120-113

Cavs @ Wizards : 110-119

Bucks @ Hawks : 104-111

Pacers @ Magic : 131-112

Kings @ Warriors : 113-117

Kyrie et KD s'occupent de Phoenix, CP3 humilie Griffin

- Le choc de la nuit opposait Brooklyn à Phoenix. Avec un Kyrie Irving de gala (34 points, 12 passes) et un Kevin Durant de retour et transformé en remplaçant de luxe (33 points, 6 rebonds et 4 passes en sortie de banc), les Nets ont pris le dessus et à nouveau montré qu'avec deux de leurs trois superstars, le rapport de force était déjà très différent.

- Chris Paul a peut-être perdu, mais il se sera au moins offert le plaisir de mettre son ancien coéquipier Blake Griffin sur l'arrière-train. Un dribble dans le dos bien violent conclu par un panier.

CP3 went at his former teammate Blake Griffin 😨 pic.twitter.com/T7D01ETMeW — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2021

Steph un peu plus dans l'histoire

- Stephen Curry n'était pas content après lui-même dans es dernières secondes du match contre les Kings. Après avoir directement offert une passe à Buddy Hield, qui a cafouillé derrière au moment de conclure, le meneur des Warriors a manqué un lancer qui aurait permis à Golden State de respirer dans les ultimes instants.

Heureusement, ce petit couac n'a pas empêché les Dubs de s'imposer et Curry d'entrer encore un peu plus dans l'histoire de la NBA.

Outre ses 37 points inscrits, Curry a porté son total de paniers à 3 points sur le mois d'avril à 85, un record NBA sur un mois entier. Le précédent record appartenait à James Harden et remontait à novembre 2019.

Steph Curry (37 PTS) knocks down 7 threes to bring his April total to 85.. the most threes made over a calendar month in @NBAHistory!@StephenCurry30 x #DubNation pic.twitter.com/dsgIBtBtWv — NBA (@NBA) April 26, 2021

Stephen Curry, le showman a retrouvé (une partie de) son public

Utah premier qualifié, Portland en chute libre

- Utah est officiellement la première équipe qualifiée pour les playoffs. Sans jouer en plus ! La défaite des Blazers à Memphis a officiellement offert ce premier ticket au Jazz. La soirée a été particulièrement mauvaise pour Portland, qui compte 1.5 victoire de retard sur Dallas, et occupe la 7e place.

Cette 5e défaite de suite a été infligée principalement par le tandem Ja Morant (28 pts) - Jonas Valanciunas (21&10). Damian Lillard et CJ McCollum ont shooté à 18/48 et n'ont pas pu sauver les meubles.

Morant était d'humeur taquine et a multiplié les dribbles coquins et les enrhumages en règle.

La tisane du soir vous est servie par Ja Morant 🥃 pic.twitter.com/He6sn5AYTd — Hoops On Fire (@HoopsOnFire_) April 25, 2021

Le grand huit pour les Wizards !

- On parle beaucoup des Knicks, à juste titre, ces derniers jours, mais une autre équipe carbure méchamment à l'Est. Les Wizards viennent de conquérir une 8e victoire de suite et sont en train de foncer vers le play-in tournament à coups de triple-doubles de Russell Westbrook et de matches à au moins 25 points de Bradley Beal. Cette nuit, c'est face à Cleveland que Washington a poursuivi cette belle dynamique.

Celle-ci a été poussive - les Cavs menaient de 8 points en début de 4e QT - mais Beal (33 pts) s'est montré insaisissable en fin de match malgré les prises à deux adverses. Après quatre TD de suite, Westbrook est un peu rentré dans le rang (14 pts, 11 pds et 5 rbds).

Les Wizards comptent deux victoires de plus que le 11e, Chicago, une situation inespérée il y a encore quelques semaines.

- L'action du match est néanmoins pour Jarrett Allen, qui a mis Davis Bertans sur un poster.

Jarrett Allen POSTER 😳 pic.twitter.com/P6X3QVBrqr — NBA TV (@NBATV) April 26, 2021

Atlanta forte tête, Lou-Will a encore le feu sacré

- Les Hawks sont allés chercher une très grosse victoire contre Milwaukee cette nuit. Menés de 8 points à l'entame du dernier quart et pilonnés par Giannis Antetokounmpo (31 pts, 14 rbds), les joueurs de Nate McMillan se sont dépouillés dans l'ultime période.

Lou Williams a claqué 4 paniers à trois points dans les 7 dernières minutes et Bogdan Bogdanovic, l'homme du moment à Atlanta, a fini le match avec 32 points. Comme à chaque fois cette saison, les Hawks n'étaient pas au complet. Même sans Trae Young, ils ont réussi à décrocher ce succès et à rester à hauteur des Knicks au classement.

Charlotte ne renonce pas, Boston se rendort

- Les Hornets n'ont pas renoncé à éviter le play-in tournament NBA. Charlotte a réussi l'une de ses performances collectives les plus abouties depuis longtemps dimanche soir. Les hommes de James Borrego sont revenus à 1.5 victoire de leurs victimes du jour, les Celtics, grâce à une rencontre maîtrisée quasiment de bout en bout.

Les Hornets ont signé 39 passes décisives, leur plus haut total de la saison, avec quatre joueurs à au moins 20 points (Graham, Washington, Rozier et Bridges).

Boston est un peu en train de repiquer du nez après une belle série et Jayson Tatum (6/16) a particulièrement du mal au niveau de l'adresse ces derniers jours.

- Quand il n'intègre pas le top 10 pour des dunks dingues, Miles Bridges le fait sur des buzzer beaters...

Bridges beats the buzzer from DEEP!@hornets 100@celtics 88 4Q underway on ESPN pic.twitter.com/QLRMGWKetG — NBA (@NBA) April 25, 2021

Horrifiante blessure à Orlando

- On n'a pas trop envie de parler du match entre Orlando et Indiana. Soulignons simplement que les Pacers se sont largement imposés, sans grande surprise. Le fait principal de cette rencontre, malheureusement, c'est la terrifiante blessure de Devin Cannady, le joueur du Magic.

On ne vous montrera pas les images de si bon matin, mais Cannady s'est fait une fracture ouverte de la cheville droite dans le premier quart-temps, en essayant de défendre sur Edmond Sumner. Force à lui dans ces moments difficiles.