Stephen Curry, le showman a retrouvé (une partie de) son public

Sur les dernières semaines, Stephen Curry se trouve sur un nuage. En grande forme, le meneur des Golden State Warriors enchaîne les grandes performances. Et pour les prochains matches à domicile des Dubs, le joueur de 33 ans ne risque pas de se calmer.

En effet, la nuit dernière, face aux Denver Nuggets (118-97), du public a été autorisé au Chase Center. Bien évidemment, la salle n'était pas remplie par rapport à la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais il s'agit d'un premier pas positif.

Et pour Curry, un vrai showman, la présence des fans lui apporte beaucoup !

"L'ambiance était un peu différente à l'intérieur et à l'extérieur de la salle. Je sais qu'il faut y aller doucement et assurer la sécurité de tout le monde, mais il faut aussi augmenter le nombre de personnes qui peuvent entrer dans le bâtiment et revenir lentement mais sûrement à une salle comble où l'énergie est sans égale.

Nous, sur le terrain, on vit de ça. Vous essayez de tout donner quand c'est une salle vide, vous faites de votre mieux mais cela fait une telle différence avec les fans", a estimé Stephen Curry face à la presse.