Stephen Curry donne son point de vue dans la course au MVP

C’est la dernière ligne droite de la saison régulière. Les playoffs débutent dans un mois et c’est donc le moment ou jamais pour les principaux candidats au MVP de distancer leurs concurrents en finissant en trombe. Stephen Curry a d’ailleurs frappé fort en enchaînant onze matches de suite à 30 points ou plus pour se replacer dans les hauteurs du classement.

MVP Race-Vol.4 : Curry, Jokic, Embiid… qui sortira vainqueur du sprint final ?

Mais qu’en pense donc l’intéressé ? Et bien il s’imagine très bien placé.

« Je pense que je dois être élu MVP. Je pense que je suis le MVP. Ils ne me le donneront sans doute pas mais bon. »

Stephen Curry qui se met lui-même en avant, ça n’arrive pas tous les jours. On comprend que le meneur des Golden State Warriors puisse penser de la sorte. Il réalise sans doute sa meilleure saison en carrière. Il est le scoreur le plus prolifique de la ligue avec 31,1 points par match, une marque qu’il n’avait encore jamais atteint. Il pointe aussi à 5,5 rebonds et 5,9 passes, le tout avec des pourcentages affolants (48-42-92).

Il n’a peut-être jamais été aussi fort. Même lors de ses deux saisons MVP. Il est donc logique qu’il puisse s’imaginer à nouveau en lauréat du trophée. Mais Nikola Jokic paraît juste extraordinaire cette saison.