Les résultats de la nuit en NBA, celle de Curry

Heat @ Hawks : 103-118

Celtics @ Nets : 104-109

Cavaliers @ Hornets : 102-108

Clippers @ Rockets : 109-104

Wizards @ Thunder : 129-109

Nuggets @ Warriors : 97-118

Grizzlies @ Trail Blazers : 130-128

Le show Stephen Curry !

- Dans un duel de candidats au MVP entre Stephen Curry et Nikola Jokic, le meneur des Golden State Warriors a été le vainqueur ! Avec 32 points, 8 rebonds et 3 passes décisives, Curry a mené son équipe à une large victoire (118-97). Pour le retour des fans, les Dubs ont fait le spectacle.

Draymond Green a notamment réalisé un double-double (19 passes décisives et 12 rebonds) pour servir Andrew Wiggins (19 points) ou encore Kelly Oubre Jr (23 points). En face, Nikola Jokic a été limité à 19 points, alors que Michael Porter Jr (26 points) était un peu trop seul. Un succès important pour les Warriors de Curry dans la course aux Playoffs.

STEPH IS A CHEAT CODE 🎮 pic.twitter.com/Wg8LgACwU7 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2021

Russell Westbrook n'a eu aucune pitié...

- Les Washington Wizards ont facilement disposé de l'Oklahoma City Thunder (129-109). Face à son ancienne équipe, Russell Westbrook n'a pas fait dans les sentiments. Un triple-double XXL (37 points, 11 rebonds et 11 passes décisives) pour participer à la large victoire des siens.

Pour l'épauler, Bradley Beal a également ajouté 33 points. Pour OKC, Théo Maledon (20 points, 8 passes décisives) n'a clairement pas démérité, mais le Thunder était trop faible pour une équipe des Wizards lancée dans une belle remontée.

Russ making his return to OKC 🔥 pic.twitter.com/S4OoltVQGH — Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2021

Paul George et Reggie Jackson ont calmé les Rockets

- Les Los Angeles Clippers ont été à deux doigts de tout gâcher. Malgré une large avance, les Californiens ont subi une grosse remontée des Houston Rockets, avant de tout de même s'imposer (109-104). Avec 33 points et 14 rebonds, Paul George a été le grand artisan de ce 4ème succès de suite des Clippers.

Dans le money-time, il faut noter que Reggie Jackson (19 points) a été déterminant. Alors que les Rockets avaient recollé, le meneur a planté trois paniers primés à la suite. John Wall (27 points, 13 passes décisives), Christian Wood (24 points, 19 rebonds) et Kelly Olynyk (23 points, 10 rebonds) ont pourtant tout tenté...

Jayson Tatum, un carton en vain

- Les Brooklyn Nets se sont imposés face aux Boston Celtics (109-104). Sur le plan individuel, Jayson Tatum (38 points, 10 rebonds) a pourtant sorti le grand jeu. Mais malgré les soutiens de Marcus Smart (19 points) et de Payton Pritchard (22 points), les Celtics n'ont pas été à la hauteur collectivement.

En face, sans James Harden et Kevin Durant, les Nets n'ont pas pu compter sur un grand Kyrie Irving. En difficulté dans son tir (15 points à 4/19 aux tirs), le natif de Melbourne a surtout distribué les caviars (11). Joe Harris (20 points), Jeff Green (19 points) ou encore Bruce Brown (15 points) en ont profité pour faire la différence.

- D'ailleurs, Bruce Brown s'est offert le poster de la nuit sur la truffe de Luke Kornet !

BRUCE BROWN THREW IT DOWN 🔨 (via @BrooklynNets)pic.twitter.com/vD0TfNaguc — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) April 24, 2021

Les Grizzlies font chuter les Blazers dans un match serré !

- Dans le cadre de la course aux Playoffs à l'Ouest, les Memphis Grizzlies ont obtenu un succès précieux face aux Portland Trail Blazers (130-128). Lors d'un match particulièrement accroché, Ja Morant (33 points, 13 rebonds) a été fabuleux pour mener son équipe.

Dillon Brooks (25 points) et Jaren Jackson Jr (23 points) l'ont également bien épaulé. Malgré ses 27 points, Damian Lillard n'a pas toujours été très inspiré (8/22 aux tirs et 4 ballons perdus), alors que CJ McCollum (22 points, 9 rebonds, 7 passes décisives) et Jusuf Nurkic (26 points, 17 rebonds) se sont bien battus. Il s'agit du 4ème revers de suite pour les Blazers...

Même décimés, les Hawks font tomber le Heat

- Pourtant privés de Trae Young et de Clint Capela, à l'infirmerie, les Atlanta Hawks ont battu le Miami Heat (118-103). Bogdan Bogdanovic (21 points) et John Collins (20 points) ont été les grands artisans de ce succès. Mais l'apport du banc a été également précieux avec Danilo Gallinari (17 points) et Brandon Goodwin (17 points).

De son côté, le Heat a livré une performance correcte pendant 36 minutes. Mais dans le dernier quart-temps, les Floridiens n'ont plus trouvé le chemin du panier avec seulement 14 points inscrits. En tout cas, pour Atlanta, il s'agit de la 10ème victoire sur les 12 derniers matches !

Miles Bridges passe un cap !

- Avec les absences du côté des Charlotte Hornets, Miles Bridges passe clairement un cap ! Auteur d'une belle performance (25 points, 10 rebonds), il a ainsi activement participé à la victoire des siens face aux Cleveland Cavaliers (108-102).

Bien épaulé par P.J. Washington (25 points) et Terry Rozier (25 points), Bridges a permis aux Hornets de remonter un écart de 10 points en seconde période. Car en face, Collin Sexton (28 points) et Darius Garland (27 points) étaient dans un bon soir. Mais ils étaient trop seuls pour éviter une 6ème défaite des Cavs sur les 8 derniers matches...