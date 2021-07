Ben Simmons, le prix DÉMENTIEL fixé par les Sixers pour l’échanger…

Ben Simmons dispose d'un avenir particulièrement incertain. Les Philadelphia Sixers se montrent désormais prêts à l'échanger, sans pour autant le brader. Et justement, les 76ers ont l'intention de récupérer un énorme package contre l'Australien.

Comme nous vous l'indiquions mercredi, Philadelphia a notamment réalisé une contre-proposition XXL aux Toronto Raptors. Visiblement, la franchise canadienne n'a pas été la seule à subir les exigences folles des Sixers.

Selon le journaliste Kevin O'Connor, les San Antonio Spurs ont également discuté pour récupérer le jeune talent de 25 ans. Les demandes de Philadelphie ? 4 choix au premier tour, 3 choix échangeables et un jeune joueur. Bien évidemment, les Texans ont rapidement stoppé les négociations.

Ben Simmons, un cador passe déjà son tour sur le dossier…

Autant le dire tout de suite, à un tel tarif, Simmons peut se préparer à une nouvelle saison aux Sixers. Aucune équipe ne va réaliser un tel investissement pour lui. Surtout que plusieurs équipes préfèrent garder de tels atouts pour Bradley Beal (Washington Wizards) ou Damian Lillard (Portland Trail Blazers).

Sans confirmer cette rumeur, l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski a ainsi validé "un prix très élevé" fixé pour les Sixers sur le dossier Ben Simmons.

« Ils demandent beaucoup, presqu’un package de type Harden-esque avec du joueur All-Star, des choix de draft, des swaps de pick », ajoutait même le Woj dans l’émission The Jump.

