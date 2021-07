Juhann Begarin est le seul joueur français sélectionné lors de la Draft NBA 2021. Le talentueux arrière du Paris Basketball a été drafté en 45e position par les Boston Celtics, où il retrouvera peut-être Evan Fournier dans quelques semaines si ce dernier y est toujours.

Begarin, 19 ans, n'ira peut-être pas aux Etats-Unis tout de suite, cela dit. Brad Stevens lui-même a évoqué son cas devant la presse, au sortir de cette Draft.

"Le chemin le plus probable pour Juhann Begarin, c'est de continuer à jouer à l'étranger pour le moment, même si rien n'est figé. Begarin est un arrière costaud capable de défendre sur des joueurs plus grands", a expliqué le nouveau président de Boston au sujet du Français.

Ayayi aux Lakers, Pons aux Grizzlies

En dehors du Guadeloupéen, ses deux autres camarades tricolores qui découvriront sans doute la NBA prochainement ont dû attendre de se voir proposer des two-way contracts. Ainsi, Joël Ayayi, l'arrière de Gonzaga, finaliste du tournoi NCAA 2021, s'est engagé avec les Los Angeles Lakers.

Au vu du lifting effectué par les Californiens pour recruter Russell Westbrook, on peut imaginer que le Bordelais aura peut-être sa chance s'il réussit une belle Summer League et est emmené au training camp. Il a les capacités pour réussir en NBA, c'est une certitude.

Le troisième larron n'est autre que Yves Pons. Camarade de promo de Joël Ayayi à l'INSEP, puis membre des Tennessee Volunteers pendant trois saisons, Pons a été l'un des intérieurs les plus redoutables au contre et spectaculaire dans les airs pendant son cursus. Il s'est engagé avec les Memphis Grizzlies, où évolue un autre Français, Killian Tillie. Lui aussi aura l'occasion de faire ses preuves et intégrer, pourquoi pas, le roster de l'une des plus prometteuses équipes de la Conférence Ouest.

