Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington Jr renforcent les Lakers !

Après l'arrivée de Russell Westbrook via un trade, les Los Angeles Lakers abordent cette Free Agency avec des moyens limités. Ainsi, les Angelenos vont surtout cibler des vétérans pour le minimum. Ces derniers jours, Dwight Howard, Trevor Ariza et Wayne Ellington Jr se retrouvaient présentés dans le viseur des Californiens.

Et les trois hommes vont bien renforcer les Lakers ! Tout d'abord, Ariza a trouvé un accord pour un contrat d'un an avec LA, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Un retour à la maison pour l'ancien joueur des Lakers (2007-2009).

Free agent F Trevor Ariza has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his agents Aaron Mintz, Steven Heumann and Erika Ruiz of @caa_sports tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021