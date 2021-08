Les Lakers, les cibles ambitieuses pour un recrutement XXL

Rob Pelinka a décidé de frapper fort avant l'ouverture de la Free Agency. Déterminé à profiter de la longévité impressionnante de LeBron James, le boss des Los Angeles Lakers a réalisé un mouvement majeur : l'arrivée de Russell Westbrook via un trade.

Avec James, Westbrook et Anthony Davis, les Angelenos disposent d'un Big Three impressionnant. Mais encore faut-il l'entourer... Et pour l'instant, les Californiens ont simplement deux autres joueurs sous contrat : Marc Gasol et Alfonzo McKinnie.

On le sait, les Lakers ont aussi l'intention de conserver Alex Caruso et Talen Horton-Tucker. Pour THT, les champions NBA 2020 gardent la main puisqu'il est agent libre protégé. Par contre, Caruso est totalement libre, il faudra donc le convaincre.

Par la suite, pour compléter ce groupe, Los Angeles dispose d'une "mid-level exception" à 5,9 millions de dollars... et c'est tout. Il faudra ensuite signer des éléments pour le minimum.

Des vétérans visés par les Lakers

Autant dire que Pelinka va devoir être malin. Mais le patron des Lakers va aussi pouvoir compter sur l'attractivité de son équipe. Pour des vétérans à la recherche d'une bague, la perspective de jouer avec un tel Big Three peut séduire.

Comme nous vous l'indiquions ce dimanche, Carmelo Anthony affiche ainsi un intérêt pour une venue à Los Angeles. Un intérêt mutuel puisque les Angelenos sont à la recherche de joueurs adroits à l'extérieur. En plus, l'ailier des Portland Trail Blazers dispose aussi d'une forte relation avec James.

D'après le LA Times, d'autres joueurs à l'aise derrière l'arc sont visés : Patty Mills et Wayne Ellington. Les deux hommes sont séduits par une signature à LA. L'Australien, encore performant, représente forcément une piste compliquée. Mais il s'agirait d'un sacré renfort pour muscler le banc des Lakers.

Outre Melo, deux autres ailiers expérimentés se retrouvent également ciblés : Trevor Ariza et Andre Iguodala. Le second reste encore lié au Miami Heat, qui possède une "team option". Concernant le premier, il aimerait revenir au sein de son ancienne équipe.

A l'intérieur, un autre joueur se montre séduit par l'idée d'un retour à la maison : Dwight Howard ! Pour la troisième fois, le pivot des Philadelphia Sixers se verrait bien revenir. Il se dit que JaVale McGee serait aussi un nom à surveiller.

Dennis Schroder utilisé ?

Enfin, les Lakers surveillent également la situation de Goran Dragic. Le meneur de jeu dispose d'un avenir incertain puisque le Miami Heat a une "team option". Si les Floridiens le laissent filer, les Californiens vont tenter le coup.

Jeff Green incarne aussi une piste sérieuse. Mais l'ailier risque de se retrouver très courtisé. Les Brooklyn Nets veulent le conserver et de nombreux prétendants souhaitent l'attirer. Avec une belle attractivité, les Lakers espèrent ainsi compléter leur groupe.

A noter que Pelinka dispose potentiellement d'un autre atout dans sa manche : Dennis Schroder. Avec le recrutement de Westbrook, Los Angeles ne compte bien évidemment pas conserver l'Allemand, libre sur cette intersaison.

Pour autant, les Lakers peuvent peut-être l'utiliser via un "sign-and-trade". Il faut voir si cette formule peut arranger l'ancien de l'Oklahoma City Thunder et sa future équipe. On le sait, le patron californien a longtemps ciblé Buddy Hield et DeMar DeRozan.

Mais les Sacramento Kings ne seront peut-être pas séduits par Schroder. Alors qu'un deal avec les San Antonio Spurs ne représente plus une option en raison de la situation financière de Los Angeles. En tout cas, les Lakers ont bien l'intention de mener un recrutement XXL pour coller avec les énormes ambitions de Pelinka sur le court terme.

