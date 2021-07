DeMar DeRozan, une grosse bataille de Los Angeles en perspective ?

Agent libre cet été, l'arrière DeMar DeRozan suscite de nombreux intérêts avec une vraie concurrence entre les Lakers et les Clippers.

Depuis plusieurs semaines, DeMar DeRozan se retrouve annoncé, avec insistance, aux Los Angeles Lakers. Libre lors de cette intersaison, l'arrière des San Antonio Spurs, originaire de Californie, représente une cible intéressante pour les Angelenos.

Et de son côté, le joueur de 31 ans n'a pas caché son intérêt pour rejoindre LeBron James et Anthony Davis. Pour autant, la concurrence reste importante sur ce dossier. Il se dit que les Chicago Bulls, les New York Knicks ou encore les Spurs sont aussi intéressés.

D'après le journaliste de The Undefeated Marc J. Spears, il va aussi falloir surveiller les Los Angeles Clippers ! Avec son envie de revenir chez lui, DeRozan pourrait opter pour les Clippers, qui apprécient son profil.

Reste désormais à savoir comment la situation va évoluer sur le plan financier. Actuellement, les Lakers comme les Clippers se retrouvent limités et vont devoir trouver des solutions pour réaliser une offre viable.

Alors que dans le même temps, une franchise comme New York dispose de la flexibilité financière pour dégainer immédiatement une belle proposition. Pour DeMar DeRozan, il s'agit en tout cas d'un été très important avec un équilibre à trouver entre l'aspect sportif et financier.

