En attendant la suite de ces Finales NBA 2021 - surtout si votre équipe a déjà la tête à la saison prochaine - on vous propose de vous pencher un peu sur la Free Agency 2021 et ses visages les plus marquants. A l'heure actuelle, personne n'activé ou rejeté sa player option, alors que la Free Agency débute le 2 août, avec les premières officialisations quatre jours plus tard. Voici les joueurs les plus cotés qui ont la possibilité de changer de crèmerie au coeur de l'été.

15- Lauri Markkanen - restricted

Le Finlandais ne semble plus entrer dans les plans des Bulls et on les imagine mal s'aligner sur une quelconque offre qui pourrait survenir. Markkanen a très certainement besoin d'un changement de décor pour retrouver ses sensations de tout début de carrière et progresser là où il est en difficulté. C'est à dire dans tout ce qui ne concerne pas la finition.

Il reste un joueur capable d'être très prolifique en attaque grâce à sa capacité à s'écarter du cercle et atterrir au bon endroit, avec un coach qui croit en lui, a de bonnes chances de relancer une carrière en sommeil.

14- Derrick Rose

Si le MVP 2011 avait démarré la saison à New York, il aurait pu facilement prétendre au titre de meilleur 6e homme de l'année. Rose a apporté une très précieuse expérience et une capacité à scorer qui ne se dément pas à des Knicks qui aimeraient le voir revenir la saison prochaine.

A 33 ans, Rose sait ce qu'il vaut et ce qu'il peut apporter à une équipe, mais a aussi montré sa faculté à s'adapter et à progresser dans certains secteurs (à 3 points notamment) en fonction du contexte. N'aurait-il pas envie de jouer pour une franchise un peu plus proche de pouvoir réellement jouer le titre que New York ?

Tom Thibodeau va, on l'imagine, tout faire pour convaincre son protégé que les Knicks sont la meilleure solution pour lui.

13- Spencer Dinwiddie - player option

L'homme qui rêve de vendre des parts de son contrat à des fans investisseurs, tout en étant payé en crypto-monnaie, s'est malheureusement blessé gravement cette saison et n'a pas pu apporter son aide aux Brooklyn Nets. Les franchises ont néanmoins pu voir ce qu'il pouvait apporter, comme titulaire ou comme remplaçant, et ne manqueront pas de le solliciter.

Il a d'ores et déjà fait comprendre, grâce à son niveau bordeline All-Star de 2020, qu'il déclinerait son option à 12.3 millions. Il y a assez peu de chances qu'on le retrouve chez les Nets, où chaque denier est compté pour la construction de l'équipe. Comme pour beaucoup de free agents avec une étiquette de "bonne affaire", les deux équipes de Los Angeles se préparaient à se livrer une bataille pour sa signature pendant l'été.

